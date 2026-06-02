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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۷

هاآرتص: حزب‌الله نقطه ضعف مهم ارتش اسرائیل را پیدا کرده است

هاآرتص: حزب‌الله نقطه ضعف مهم ارتش اسرائیل را پیدا کرده است

یک روزنامه عبری زبان به دست برتر حزب الله در جنگ با رژیم صهیونیستی اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان هاآرتص گزارش داد، تهدیدات نتانیاهو و یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درباره بمباران ضاحیه جنوبی بیروت توخالی است.

در این گزارش آمده است، نتانیاهو مدعی است که صهیونیست ها قدرتمندتر از هر زمان دیگری قلعه الشقیف در لبنان را اشغال کرده اند اما شک و تردیدهای زیادی در میان افکار عمومی در اراضی اشغالی وجود دارد. گسترش پیشروی زمینی فراتر از رود لیتانی باعث می شود ارتش اسرائیل کشته های بیشتری دهد. طی ۱۰ روز گذشته شش کشته و ده ها زخمی برجای مانده است.

بر اساس این گزارش، حزب الله همچنان می تواند به نظامیان صهیونیست ضربه وارد کند. این حزب توانسته نقطه ضعف مهمی را در ارتش رژیم صهیونیستی پیدا کند. صهیونیست ها هیچ راه کاری برای مقابله با پهپادهای انتحاری حزب الله ندارند به همین دلیل حزب الله با قدرت از این مسئله بهره می برد. نیروهای زیادی در حمله به لبنان حضور ندارند و این ادعاها در رسانه ها دروغ است.

کد مطلب 6847906

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