حجتالاسلام والمسلمین مصطفی محمودی، در گفتوگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک عید سعید غدیر خم اظهار کرد: زنده نگه داشتن عید غدیر از اهمیت ویژهای برخوردار است، چرا که در این روز یکی از بزرگترین رویدادهای تاریخ اسلام رقم خورد و پیامبر اکرم(ص) جانشین خود را از میان معصومان(ع) معرفی کردند.
عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، افزود: برای پاسداشت این روز بزرگ، لازم است جشنها و برنامههای متنوعی در مساجد، هیئتهای مذهبی، منازل و حتی در گردهماییهای مردمی برگزار شود. این مراسمها یادآور جایگاه و اهمیت واقعه غدیر هستند و هرچه با شکوه و محتوای غنیتری برگزار شوند، اثرگذاری بیشتری خواهند داشت.
وی ادامه داد: در روز غدیر، پیامبر رحمت(ص) که خود از سوی خداوند متعال مأموریت هدایت مردم را بر عهده داشتند، به فرمان الهی امیرالمؤمنین امام علی(ع) را به عنوان امام و جانشین پس از خود معرفی کردند. بر اساس اعتقادات شیعه، همانگونه که پیامبر(ص) از سوی خداوند برگزیده شدهاند، امام معصوم نیز با اراده و انتخاب الهی تعیین میشود.
حجتالاسلام محمودی با تأکید بر ضرورت تبیین صحیح این واقعه تاریخی و اعتقادی خاطرنشان کرد: هرچه شناخت جامعه نسبت به ابعاد مختلف عید غدیر افزایش یابد و این پیام بهدرستی برای مردم تبیین شود، اهمیت حضور و مشارکت آنان در آیینهای غدیر بیش از پیش آشکار خواهد شد.
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