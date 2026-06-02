بیش از ۶۴ هزار راس دام زنده زیر نظر سازمان دامپزشکی ذبح شد

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی کشور در گزارشی با انتشار عملکرد خود در روز عید سعید قربان اعلام کرد، تعداد ۱۱۴ هزار و ۸۲۱ راس دام زنده توسط بازرسان دامپزشکی بازرسی شدند.

در بازرسی و نظارت بازرسان بهداشتی این سازمان در روز عید سعید قربان تعداد ۸۸ راس دام ضبط و تعداد ۳۳۰۵ راس دام اصلاح موضع و ۸۴۶۴ کیلوگرم لاشه ضبط شد.

میزان ضبطی آلایش دام نیز ۲۰ هزار و ۴۵۶ کیلوگرم در این روز از سوی سازمان دامپزشکی کشور اعلام شد.

بر پایه این گزارش، در عید سعید قربان امسال ۳۵۵۶ نفر شامل ۱۱۴۵ دکتر دامپزشک، ۱۷۵۲ سایر رده‌های دامپزشکی و ۶۵۹ ناظر ذبح شرعی کار نظارت بهداشتی و شرعی را انجام دادند.

ناظران بهداشتی و بازرسان سازمان دامپزشکی کشور امسال در قالب ۱۸۶۰ اکیپ درقالب ۸۰۰ اکیپ ثابت و ۱۰۶۰ اکیپ سیار فعالیت داشتند.

بنابراین گزارش، در روز عید سعید قربان سال گذشته، تعداد ۱۳۶ هزار و ۶۹ دام زنده بازرسی و تعداد ۷۳ هزار و ۴۰۰ راس دام زنده زیر نظر بازرسان بهداشتی و ناظران شرعی کشتار شدند.