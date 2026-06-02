به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل هاشمی پیش از ظهر، سهشنبه در ستاد توسعه شهرکهای کشاورزی و دامپروری چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: تاکنون ۱۷ شهرک کشاورزی موفق به اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۲ شدهاند و این شهرکها در مجموع ۱۳۱۶ هکتار در حال اجرا و پیگیری هستند.
وی تصریح کرد: از این تعداد، دو شهرک بهطور کامل تکمیل و به بهرهبرداران تحویل شده و سایر شهرکها در مراحل مختلف تجهیز، تکمیل زیرساختها و واگذاری قرار دارند.
مدیر شرکت شهرکهای کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی استان بیان داشت: از مجموع مساحت ۱۶ هزار و ۴۱۱ کیلومتر مربعی استان، حدود ۲۵۰ هزار هکتار اراضی قابل کشت است که شامل ۱۴۰ هزار هکتار زراعت، ۵۱ هزار هکتار باغ و ۵۸ هزار هکتار اراضی گلخانهای و علوفهای است.
هاشمی ارزش تولیدات گلخانهای استان را قابل توجه دانست و ادامه داد: ارزش تولید سبزی و صیفی گلخانهای، ۱۰ هزار و ۸۱۳ میلیارد ریال، ارزش تولید قارچ دکمهای، یک هزار و 660 میلیارد ریال و ارزش تولید گیاهان زینتی 6 هزار و 524 میلیارد ریال میباشد.
وی ادامه داد: چهارمحالوبختیاری در تولید شیلات رتبه اول کشور و در تولید بادام نیز جایگاه نخست را دارد، همچنین در تولید فلفل گلخانهای رتبه هفتم و در تولید قارچ خوراکی رتبه هشتم کشور را کسب کردهایم.
مدیر شرکت شهرکهای کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به پراکندگی شهرکها در شهرستانها گفت: در بروجن هشت شهرک (چهار دامپروری، چهار گلخانهای) در کیار سه شهرک در بن دو شهرک، در شهرکرد یک شهرک، در خانمیرزا یک شهرک، در فارسان یک شهرک پرورش قارچ و در سامان یک شهرک دام سنگین فعال است.
هاشمی با اشاره به مهمترین چالشهای موجود اضافه کرد: عدم اجرای برخی واحدهای گلخانهای و دامپروری توسط متقاضیان، تلاش برخی افراد برای تغییر کاربری اراضی شهرکها ازجمله این مشکلات است، اراضی شهرکها صرفاً باید در همان کاربری تعریفشده، استفاده شوند و هرگونه تخلف منجر به خلع ید خواهد شد.
وی کمبود اعتبارات ملی برای تکمیل زیرساختها، مشکلات آب، برق و گاز در برخی شهرکها و نیاز به تسهیلات برای احداث واحدهای جدید را از دیگر مشکلات در این راستان عنوان کرد.
مدیر شرکت شهرکهای کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اجرای یک طرح موفق در سامان گفت: کشت میوههای خارج از فصل مانند انگور و گیلاس در گلخانهها نتایج بسیار خوبی داشته و میتواند بهعنوان یک الگوی توسعهای در استان دنبال شود.
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