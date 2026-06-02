پرداخت ۲۰۰ همت تسهیلات در مازندران؛ ۱۲۲ واحد تولیدی راکد احیا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا دولتشاهی بعدازظهر سهشنبه در گفت وگو با خبرنگاران در گفت وگویی به تشریح اقدامات انجام شده برای حمایت از تولیدکنندگان و اقتصاد استان پرداخت و اظهار داشت: سرمایهگذاری روی رشد اقتصادی و بحث ایجاد اشتغال بسیار مؤثر است.
دولتشاهی تصریح کرد: در راستای کمک به تولیدکنندگان و بنگاههای اقتصادی، تا ۶۱۴ مصوبه را در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گذراندیم که بیش از ۸۰ درصد آنها اجرایی شده است.
مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و امور اشتغال استانداری مازندران افزود: برای کمک به توان اقتصادی واحدها، شبکه بانکی استان سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد.
وی گفت: همچنین ۱۲۲ واحد راکد اقتصادی با سرمایهگذاری بیش از سه همت و ایجاد اشتغال یک هزار و ۶۰۰ نفر احیا و به چرخه تولید بازگشتند.
دولتشاهی تأکید کرد: ۱۲ واحد از بانکها تکلیف شدند تا تسهیلات لازم برای برگشت این واحدها به چرخه تولید را فراهم کنند.
سفر رئیس جمهور به مازندران و تصویب تسهیلات برای ۵۹۱ بنگاه اقتصادی
وی در ادامه به سفر پرخیر و برکت رئیس جمهور به استان در اسفند ماه اشاره کرد و گفت: در این سفر برای ۵۹۱ بنگاه اقتصادی تسهیلات تصویب شد که اخیراً به بانک مرکزی ابلاغ شده است.
دولتشاهی ابراز امیدواری کرد که در سال جاری و سال آینده، صد در صد این تسهیلات جذب شود.
مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و امور اشتغال استانداری مازندران با اشاره به ثبت اشتغال بیش از ۳۷ هزار نفر در سال گذشته خاطرنشان کرد: این افراد عمدتاً جوانانی هستند که از تسهیلات قرضالحسنه خوداشتغالی استفاده کردند و از محل تبصره ۱۵، از آذر ماه تا پایان اردیبهشت ماه، بیش از دو همت تسهیلات به این عزیزان پرداخت شد که بیش از ۴۰ درصد آنها را بانوان تشکیل میدهند و غالباً جوانان هستند.
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