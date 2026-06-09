یاسین رضوانی کارگردان نمایش «بی‌هوده» که این شب‌ها در تئاتر شهر روی صحنه است، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره داستان این نمایش گفت: «بی‌هوده» داستان انسان‌هایی است که بیهوده در بحران‌ها گرفتار می‌شوند، بیهوده دروغ می‌گویند، بیهوده زندگی می‌کنند و بیهوده پنهان‌کاری می‌کنند.

وی درباره ریسک اجرای این اثر نمایشی توضیح داد: اجرای «بی‌هوده» از ابتدا برای گروه یک ریسک محسوب می‌شد و همه اعضای گروه نیز این ریسک را پذیرفتند. ما آگاهانه وارد این مسیر شدیم و با وجود دشواری‌های موجود تصمیم گرفتیم نمایش را به همان شکلی که مدنظر داشتیم روی صحنه ببریم.

رضوانی درباره شیوه‌های معرفی و تبلیغ نمایش نیز بیان کرد: در سال‌های اخیر فضای مجازی به یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین روش‌های تبلیغات در فعالیت‌های هنری تبدیل شده است اما متأسفانه ما به دلیل برخی شرایط از این امکان به طور کامل محروم بودیم. با این وجود بخشی از مخاطبان به واسطه حضور محمد قدس به عنوان تهیه‌کننده اثر و همچنین تیم تهیه و تولید نمایش که تاکنون آثار قابل قبولی را به مخاطبان و علاقه‌مندان تئاتر ارائه کرده‌اند، برای تماشای «بی‌هوده» به سالن می‌آیند.

این کارگردان ضمن اشاره به تلاش‌های گروه اجرایی نمایش ادامه داد: گروه اجرایی تلاش کرده است از ظرفیت مخاطبان برای معرفی نمایش نیز بهره ببرد. به همین دلیل پس از پایان هر اجرا از هنرمندان و تماشاگران حاضر در سالن درخواست می‌کنیم نظر خود را در سایت تیوال ثبت کنند و در صورتی که نمایش را دوست داشته‌اند، آن را به دیگران نیز پیشنهاد دهند. به اعتقاد ما تبلیغ دهان به دهان همچنان یکی از مؤثرترین راه‌های معرفی آثار نمایشی است.

وی همچنین درباره روند تولید نمایش «بی‌هوده» گفت: خوشبختانه در فرآیند تولید اثر با چالش خاصی مواجه نشدیم. نمایش توسط تیمی کاملاً حرفه‌ای تولید شد و هر یک از اعضای گروه مسئولیت خود را به بهترین شکل انجام دادند. به همین دلیل من به عنوان نویسنده و کارگردان با آسودگی خاطر بر جنبه‌های خلاقه و هنری اثر متمرکز بودم و سایر امور اجرایی و تولیدی توسط تهیه‌کننده و گروه تولید پیگیری و مدیریت می‌شد.

رضوانی در پایان دریافت کمک هزینه، توضیح داد: در جریان این امور نیستم و موارد این‌چنینی به تهیه کننده مربوط می‌شود.

نمایش «بی‌هوده» به نویسندگی و کارگردانی یاسین رضوانی و تهیه کنندگی محمد قدس از ۳۱ اردیبهشت در تالار قشقایی مجموعه تئاترشهر به صحنه رفته است.

محمد ‌شاکری، دلارام ‌ابوحمزه، یاسین ‌رضوانی و سیدجواد ‌یحیوی گروه بازیگران این نمایش را تشکیل می‌دهند.

عکس‌ها از رضا جاویدی است.