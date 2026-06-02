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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۶

فرماندار کنگان: حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از اولویت‌های دولت است

فرماندار کنگان: حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از اولویت‌های دولت است

بوشهر-  فرماندار کنگان بر تقویت همکاری‌های مشترک با بهزیستی در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تأکید کرد و گفت: توسعه خدمات اجتماعی از اولویت‌های مهم دولت است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا بعد از ظهر سه شنبه در نشست با مدیرکل بهزیستی استان بوشهر ، با اشاره به نقش مهم و اثرگذار سازمان بهزیستی در ارائه خدمات تخصصی به جامعه هدف اظهار کرد: سازمان بهزیستی یکی از مهم‌ترین نهادهای حمایتی کشور است که خدمات ارزشمندی را به معلولان، خانواده‌های نیازمند، افراد آسیب‌پذیر و سایر گروه‌های هدف ارائه می‌کند و فعالیت‌های این مجموعه نقش مؤثری در ارتقای رفاه اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد.

فرماندار کنگان افزود: حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و توسعه خدمات اجتماعی از اولویت‌های مهم دولت است و فرمانداری شهرستان کنگان آمادگی دارد در راستای پیشبرد برنامه‌ها، طرح‌ها و مأموریت‌های سازمان بهزیستی، همکاری و تعامل لازم را با این مجموعه داشته باشد.

کد مطلب 6848154

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