قیمت طلا و سکه اعلام شد؛ دلار افزایشی و یورو نزولی شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سایت اتحادیه طلا و جواهر، هم‌اکنون قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار، ۱۸ میلیون و ۳۶۴ هزار تومان است. همچنین قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم به ۱۸۰ میلیون تومان و سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید به ۱۸۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

در بازار سبزه‌میدان، نیم‌سکه بهار آزادی ۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی ۵۳ میلیون تومان و سکه یک‌گرمی ۲۸ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده و به فروش می‌رسد.

هر مثقال طلا در بازار داخلی نیز ۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است. همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی به ۴۵۲۸ دلار رسیده است.

بر اساس نرخ‌های اعلام‌شده، قیمت دلار آمریکا امروز به ۱۴۷ هزار و ۱۹۰ تومان رسید که نسبت به روز گذشته افزایش نشان می‌دهد. درهم امارات نیز با رشد محدود، در سطح ۴۰ هزار و ۷۹ تومان معامله شد.

در مقابل، یورو با کاهش نسبت به روز قبل، به ۱۷۱ هزار و ۸۸ تومان رسید.