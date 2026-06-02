به گزارش خبرنگار مهر، مهرناز اسکندری بعد از ظهر سه شنبه در بازدید مشترک با دادستان شهرستان کنگان از مجتمع معلولین کلید بهشت، از همکاریهای اثربخش دستگاه قضایی در حمایت از خانوادههای تحت پوشش و همراهی با برنامههای بهزیستی تقدیر کرد.
مدیرکل بهزیستی استان بوشهر ضمن تشکر از حمایتهای حقوقی و قضایی مجموعه دادستانی، اظهار کرد: رویکرد همراهانه و دلسوزانه دادستانی، در پیشبرد اهداف بهزیستی و کمک به اقشار آسیبپذیر تأثیر ویژهای دارد.
وی گفت: اقدامات ارزشمندی نظیر قضازدایی، حبسزدایی و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس،که در شهرستان کنگان به بیش از ۱۰۰مورد بوده نقش مهمی در کاهش آسیبها و تسهیل فرآیند بازگشت مددجویان به زندگی سالم و فعال ایفا کرده است.
وی افزود: در حوزههایی همچون حل مسائل قضایی مددجویان، تأمین برخی ملزومات درمانی و همراهی در اجرای تدابیر اصلاحی و پیشگیرانه، دادستانی شهرستان همواره کنار بهزیستی بوده و این پشتوانه، موجب تسریع در حل مسائل و افزایش آرامش خانوادههای تحت پوشش شده است.
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