۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۲۷

اعلام آخرین فرصت ثبت‌نام جایزه البرز دانش‌آموزی ۱۴۰۴

 حیدر ارشدی، مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز با اعلام فراخوان شصت و سومین دوره جایزه البرز دانش‌آموزی ۱۴۰۴، از دانش‌آموزان برتر سراسر کشور دعوت کرد تا پیش از پایان شهریور، ثبت نام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر ارشدی، مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز با اعلام فراخوان شصت و سومین دوره جایزه البرز دانش‌آموزی ۱۴۰۴، از دانش‌آموزان برتر سراسر کشور دعوت کرد تا پیش از پایان شهریور، نسبت به ثبت‌نام و بارگذاری مدارک خود اقدام کنند.

دبیرکل جایزه البرز گفت: این جایزه به ۶۳ دانش‌آموز ممتاز پایه نهم متوسطه اول و پایه دوازدهم متوسطه دوم (در رشته‌های نظری، فنی و حرفه‌ای و کاردانش) از سراسر کشور اعطا می‌شود.

ارشدی افزود: دانش‌آموزان واجد شرایط می‌توانند حداکثر تا پایان شهریور ۱۴۰۴ با مراجعه به سایت جایزه البرز به نشانی www.alborzprize.ir و مطالعه شیوه‌نامه، نسبت به ثبت‌نام و بارگذاری مدارک در پنجره واحد خدمات الکترونیک آموزش و پرورش (مای مدیو) اقدام کنند.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز، با بیان اینکه به دلیل انجام فرآیند پالایش مستندات و راستی‌آزمایی از مراجع ذی‌ربط، مهلت ثبت‌نام به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد، تاکید کرد از دانش‌آموزان درخواست می‌شود ثبت‌نام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.

ارشدی در پایان افزود: جوایز این دوره با افزایش ۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته، برای دانش‌آموزان پایه نهم ۵۵ میلیون تومان و برای پایه دوازدهم ۷۵ میلیون تومان به همراه گواهی جایزه البرز تعیین شده است.

جایزه البرز به همت بنیاد فرهنگی البرز و همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه، وزارت آموزش و پرورش، بنیاد ملی نخبگان و رسانه ملی برگزار می‌شود و به عنوان قدیمی‌ترین جایزه کشور، هر ساله تلاش می‌کند تا نخبگان جوان را در مسیر علم، اخلاق و خدمات به جامعه تشویق و تقدیر کند.

علاقمندان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر به سایت www.alborzprize.ir مراجعه کنند.

