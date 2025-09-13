به گزارش خبرنگار مهر، حیدر ارشدی، مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز با اعلام فراخوان شصت و سومین دوره جایزه البرز دانش‌آموزی ۱۴۰۴، از دانش‌آموزان برتر سراسر کشور دعوت کرد تا پیش از پایان شهریور، نسبت به ثبت‌نام و بارگذاری مدارک خود اقدام کنند.

دبیرکل جایزه البرز گفت: این جایزه به ۶۳ دانش‌آموز ممتاز پایه نهم متوسطه اول و پایه دوازدهم متوسطه دوم (در رشته‌های نظری، فنی و حرفه‌ای و کاردانش) از سراسر کشور اعطا می‌شود.

ارشدی افزود: دانش‌آموزان واجد شرایط می‌توانند حداکثر تا پایان شهریور ۱۴۰۴ با مراجعه به سایت جایزه البرز به نشانی www.alborzprize.ir و مطالعه شیوه‌نامه، نسبت به ثبت‌نام و بارگذاری مدارک در پنجره واحد خدمات الکترونیک آموزش و پرورش (مای مدیو) اقدام کنند.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز، با بیان اینکه به دلیل انجام فرآیند پالایش مستندات و راستی‌آزمایی از مراجع ذی‌ربط، مهلت ثبت‌نام به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد، تاکید کرد از دانش‌آموزان درخواست می‌شود ثبت‌نام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.

ارشدی در پایان افزود: جوایز این دوره با افزایش ۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته، برای دانش‌آموزان پایه نهم ۵۵ میلیون تومان و برای پایه دوازدهم ۷۵ میلیون تومان به همراه گواهی جایزه البرز تعیین شده است.

جایزه البرز به همت بنیاد فرهنگی البرز و همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه، وزارت آموزش و پرورش، بنیاد ملی نخبگان و رسانه ملی برگزار می‌شود و به عنوان قدیمی‌ترین جایزه کشور، هر ساله تلاش می‌کند تا نخبگان جوان را در مسیر علم، اخلاق و خدمات به جامعه تشویق و تقدیر کند.

علاقمندان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر به سایت www.alborzprize.ir مراجعه کنند.