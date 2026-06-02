به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم، نمایشگاه آثار پوستر و تایپوگرافی «علی ولی‌الله» روز چهارشنبه ۱۳ خرداد ساعت ۱۴ در مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی افتتاح می‌شود.

در این نمایشگاه آثار پوستر و تایپوگرافی «علی ولی‌الله» با نمایش ۶۱ تابلو مزین به ذکر شریف «علی ولی‌الله» در نگارخانه‌های برج آزادی، کافه‌گالری، راهروی اقوام و تالار آیینه برپا خواهد شد.

همزمان با برگزاری این نمایشگاه، ورک‌شاپ هنری با عنوان «علی ولی‌الله» نیز با حضور هنرمندان و فعالان عرصه هنرهای تجسمی برگزار خواهد شد و هنرمندان به خلق آثار با محوریت نام و فضائل مولای متقیان حضرت علی (ع) خواهند پرداخت.

این رویداد فرهنگی و هنری به همت بنیاد رودکی و با مشارکت مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی، مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری و کانون هنری شیعی برگزار می‌شود.

نمایشگاه پوستر تایپوگرافی «علی ولی‌الله» به مدت یک هفته در مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی دایر خواهد بود و علاقه‌مندان می‌توانند از این رویداد فرهنگی و هنری از ساعت ۱۰ تا ۱۸ بازدید کنند.