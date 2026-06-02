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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۲

افتتاح نمایشگاه پوستر و تایپوگرافی «علی ولی‌الله» در برج آزادی

افتتاح نمایشگاه پوستر و تایپوگرافی «علی ولی‌الله» در برج آزادی

نمایشگاه پوستر و تایپوگرافی «علی ولی‌الله»، با فرارسیدن عید سعید غدیر خم، چهارشنبه ۱۳ خرداد در مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم، نمایشگاه آثار پوستر و تایپوگرافی «علی ولی‌الله» روز چهارشنبه ۱۳ خرداد ساعت ۱۴ در مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی افتتاح می‌شود.

در این نمایشگاه آثار پوستر و تایپوگرافی «علی ولی‌الله» با نمایش ۶۱ تابلو مزین به ذکر شریف «علی ولی‌الله» در نگارخانه‌های برج آزادی، کافه‌گالری، راهروی اقوام و تالار آیینه برپا خواهد شد.

همزمان با برگزاری این نمایشگاه، ورک‌شاپ هنری با عنوان «علی ولی‌الله» نیز با حضور هنرمندان و فعالان عرصه هنرهای تجسمی برگزار خواهد شد و هنرمندان به خلق آثار با محوریت نام و فضائل مولای متقیان حضرت علی (ع) خواهند پرداخت.

این رویداد فرهنگی و هنری به همت بنیاد رودکی و با مشارکت مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی، مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری و کانون هنری شیعی برگزار می‌شود.

نمایشگاه پوستر تایپوگرافی «علی ولی‌الله» به مدت یک هفته در مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی دایر خواهد بود و علاقه‌مندان می‌توانند از این رویداد فرهنگی و هنری از ساعت ۱۰ تا ۱۸ بازدید کنند.

کد مطلب 6848215
آزاده فضلی

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