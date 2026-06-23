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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳

«اشک و آیینه» به برج آزادی رسید

«اشک و آیینه» به برج آزادی رسید

رویداد فرهنگی هنری «اشک و آیینه» امروز دوم تیر به منظور تبیین مفاهیم ایثار، وفاداری و حماسه کربلا از دریچه هنر در برج آزادی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد فرهنگی هنری «اشک و آیینه» به همت بنیاد رودکی و با همکاری مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی، امروز سه‌شنبه ۲ تیر در تالار آیینه برج آزادی برگزار می‌شود.

این رویداد همزمان با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و با هدف پاسداشت فرهنگ عاشورایی و تبیین مفاهیم ایثار، وفاداری و حماسه کربلا از دریچه هنر، شامل بخش‌های متنوعی از جمله نمایشگاه عکس آئین‌های سوگواری اقوام ایرانی، نمایشگاه پوسترهای برگزیده عاشورایی، آئین معنوی زیارت عاشورا و رونمایی از اثر هنری «ذوالجناح آمد و آیینه زخم است تنش» کار مشترک الهام باباولیان و اُمِ لیلا لشکری با الهام از واقعه عاشورا خواهد بود.

کد مطلب 6868804
آزاده فضلی

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