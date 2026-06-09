اجرای ارکستر آکادمیک سازهای ملی ایران در برج آزادی

به گزارش خبرگزاری مهر، ارکستر آکادمیک سازهای ملی ایران به رهبری علی‌اکبر قربانی، نخستین اجرای رسمی خود را با عنوان «نغمه‌های ایران» روز جمعه ۲۲ خرداد ساعت ۱۸ در سالن اصلی مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی برگزار می‌کند.

این ارکستر که با همکاری دانشگاه علمی‌کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۶ تهران فعالیت خود را آغاز کرده است، در نخستین حضور صحنه‌ای خود مجموعه‌ای از آثار ماندگار موسیقی ایرانی را با تنظیم و اجرای ارکسترال برای سازهای ایرانی روی صحنه خواهد برد.

در کنسرت «نغمه‌های ایران» آثاری از آهنگسازان برجسته موسیقی ایران از جمله درویش‌خان، عارف قزوینی، روح‌الله خالقی، حشمت سنجری، مرتضی حنانه و فرهاد فخرالدینی اجرا خواهد شد. همچنین چند تصنیف از موسیقی ایرانی با خوانندگی امیر سورمی نیز در این برنامه به اجرا درمی‌آید.