به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حاجیزاده در پانزدهمین جلسه کمیته استانی کنترل و کاهش خطر سیل استان ۱۴۰۵ با حضور مدیرعامل و اعضای کمیته در سالن جلسات شرکت آب منطقهای قم برگزار شد، اظهار کرد: رودخانه قمرود بهعنوان شریان اصلی و ستون فقرات شهر قم، از جایگاه ویژهای در مدیریت منابع آب و کنترل مخاطرات طبیعی برخوردار است.
وی با اشاره به شرایط خاص این رودخانه افزود: در حال حاضر بخش قابل توجهی از ترافیک شهری به بستر و حریم رودخانه قمرود منتقل شده است و از سوی دیگر، افزایش ایمنی این رودخانه در برابر سیلابهای با دوره بازگشت بالا، ضرورتی اجتنابناپذیر و بسیار مهم به شمار میرود و از اینرو توجه به ظرفیتهای مدیریتی و زیرساختی این محور آبی بیش از گذشته اهمیت یافته است.
مدیر دفتر رودخانهها و سواحل شرکت آب منطقهای قم ادامه داد: با توجه به حساسیت موضوع و همچنین مصوبات ستاد بازسازی خسارتهای ناشی از سیلابهای سراسری سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، طرح مطالعاتی ویژهای با هدف کنترل و مدیریت سیلابهای با دوره بازگشت بالا در رودخانه قمرود تعریف شده است تا ضمن ارتقای ایمنی شهر، خسارات احتمالی ناشی از وقوع سیلابهای شدید به حداقل برسد.
حاجیزاده گفت: در این طرح با توجه به تغییرات گسترده بستر رودخانه در سنوات گذشته، مشاور ضمن بررسی ظرفیت فعلی عبور سیلاب رودخانه قمرود در محدوده شهری، گزینه های مختلف ایمن سازی سیلاب عبوری از شهر قم وکنترل از بالادست را بررسی و به کمیته استانی کنترل و کاهش خطرات سیل استان گزارش خواهد داد.
مدیر دفتر رودخانهها و سواحل شرکت آب منطقهای قم جهت به روزرسانی اطلاعات جامع ، کامل وکاربردی شدن مطالعات بر همکاری تنگاتنگ دستگاه های اجرایی ذیربط همچون شهرداری، اداره کل منابع طبیعی، هواشناسی، اداره کل راه و شهرسازی، مدیریت بحران استان قم و با کمیته استانی کنترل و کاهش خطر سیل استان تاکید و خواستار همراهی و همکاری آنها با مشاور طرح شد.
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