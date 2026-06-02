تأخیر ۸ ساعته پرواز تهران - نجف به دلیل عدم صدور مجوز فرود در نجف

به گزارش خبرگزاری مهر، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که پرواز شماره ۵۳۲۹ ایران‌ایر در مسیر تهران - نجف، پس از دریافت مجوز فرود از فرودگاه نجف، ساعت ۱۶:۴۵ امروز انجام خواهد شد.

براساس این اطلاعیه، این پرواز که قرار بود ساعت ۰۸:۱۵ امروز (دوشنبه، ۱۲ خرداد) از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) به مقصد نجف اشرف انجام شود، به دلیل عدم تأیید مجوز پروازی از سوی فرودگاه نجف با تأخیر مواجه شد.

با این حال، هم‌اکنون پس از انجام هماهنگی‌های لازم و صدور مجوز مربوطه، زمان انجام این پرواز به ساعت ۱۶:۴۵ امروز موکول شد.

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ضمن عذرخواهی از مسافران این پرواز، اعلام کرد با توجه به زمان‌بر بودن فرآیند دریافت مجوز، خدمات پذیرایی و رفاهی لازم برای مسافران در مدت انتظار در فرودگاه فراهم شده است.