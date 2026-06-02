اقدام بانک مسکن در پرداخت وام ودیعه جنگ رمضان در حداقل زمان، جهادی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، «عباس صوفی» نماینده مردم همدان و فامنین و نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه امروز مسکن مهم‏ترین چالش مردم محسوب شده و به حوزه معیشتی آنان وارد شده است، گفت: مسکن و خانه‏ دار شدن مردم اهمیت بسیار زیادی دارد و این امر، اهمیت بانک مسکن و اقدامات آن را پررنگ‏تر می‏کند.هرچه بانک مسکن فعال‏تر و قوی‏ترعمل کند، مشکلات مردم در حوزه مسکن، کمتر خواهد شد، لذا حمایت همه جانبه دولت، می‏تواند این دغدغه را مرتفع کند.

وی همچنین با اشاره به عملکرد مطلوب بانک مسکن در تامین ودیعه اسکان موقت هموطنان آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم نیز خاطرنشان کرد: پرداخت وام ودیعه اسکان موقت در حداقل زمان ممکن به آسیب‌دیدگان، اقدامی جهادی بوده که بانک مسکن انجام داده و توانسته اندکی از آلام آسیب ‏دیدگان جنگ را تسکین دهد.

نماینده مردم همدان و فامنین گفت: تصویب افزایش ۱۰۰ همتی سرمایه بانک مسکن، اقدام مهمی است که در جهت تحقق اهداف بانک در تامین نیاز مسکن اقشار ضعیف جامعه صورت گرفته است، لذا دولت، بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی باید با اهتمام بیشتر، تحقق این امر مهم را به طور جدی پیگیری کرده تا بخشی از دغدغه مردم در تامین سرپناه توسط بانک مسکن، برطرف شود.