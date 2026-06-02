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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۱۲

نماینده مردم همدان و فامنین:

اقدام بانک مسکن در پرداخت وام ودیعه جنگ رمضان در حداقل زمان، جهادی است

اقدام بانک مسکن در پرداخت وام ودیعه جنگ رمضان در حداقل زمان، جهادی است

نماینده مردم همدان و فامنین و نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از این بانک تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، «عباس صوفی» نماینده مردم همدان و فامنین و نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه امروز مسکن مهم‏ترین چالش مردم محسوب شده و به حوزه معیشتی آنان وارد شده است، گفت: مسکن و خانه‏ دار شدن مردم اهمیت بسیار زیادی دارد و این امر، اهمیت بانک مسکن و اقدامات آن را پررنگ‏تر می‏کند.هرچه بانک مسکن فعال‏تر و قوی‏ترعمل کند، مشکلات مردم در حوزه مسکن، کمتر خواهد شد، لذا حمایت همه جانبه دولت، می‏تواند این دغدغه را مرتفع کند.

وی همچنین با اشاره به عملکرد مطلوب بانک مسکن در تامین ودیعه اسکان موقت هموطنان آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم نیز خاطرنشان کرد: پرداخت وام ودیعه اسکان موقت در حداقل زمان ممکن به آسیب‌دیدگان، اقدامی جهادی بوده که بانک مسکن انجام داده و توانسته اندکی از آلام آسیب ‏دیدگان جنگ را تسکین دهد.

نماینده مردم همدان و فامنین گفت: تصویب افزایش ۱۰۰ همتی سرمایه بانک مسکن، اقدام مهمی است که در جهت تحقق اهداف بانک در تامین نیاز مسکن اقشار ضعیف جامعه صورت گرفته است، لذا دولت، بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی باید با اهتمام بیشتر، تحقق این امر مهم را به طور جدی پیگیری کرده تا بخشی از دغدغه مردم در تامین سرپناه توسط بانک مسکن، برطرف شود.

کد مطلب 6848230

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