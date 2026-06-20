تجمع اعتراضی در تونس برای آزادی ۴ فعال «ناوگان صمود»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی ترکیه، ده‌ها تن از فعالان تونسی روز جمعه با برگزاری تجمعی در میدان حقوق بشر در پایتخت تونس، خواستار آزادی چهار نفر از اعضای هیئت تونسی «ناوگان جهانی صمود» شدند که همچنان در بازداشت به سر می‌برند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع که به دعوت «کمیته ملی دفاع از فعالان ناوگان صمود و حق فلسطین» ــ ائتلافی از چند انجمن از جمله «اتحادیه تونسی دفاع از حقوق بشر» ــ برگزار شد، با در دست داشتن پلاکاردهایی شعارهایی از جمله «نه زندان، نه زنجیر برای قهرمانان صمود» سر دادند.

«بسام الطریفی» رئیس اتحادیه تونسی دفاع از حقوق بشر در سخنانی در میان تجمع‌کنندگان گفت: سه ماه از بازداشت به ناحق فعالان ناوگان صمود می‌گذرد و در پرونده آنان هیچ مدرکی که اتهامی را ثابت کند، وجود ندارد.

وی افزود: همبستگی با ملت فلسطین متوقف نخواهد شد و هیچ‌ کس نمی‌تواند ما را از حمایت از فلسطین بترساند.

در همین حال، «سعید بوعجله» از فعالان حاضر در این تجمع نیز گفت: در ابتدا هفت نفر بازداشت شده بودند و اکنون چهار نفر همچنان در بازداشت هستند. به گفته او، این افراد زمانی که بسیاری سکوت کردند، تصمیم به اقدام گرفتند و برای حمایت از فلسطین خطرات را پذیرفتند.

بوعجله همچنین تأکید کرد فعالان ناوگان صمود فراتر از چارچوب سازمان‌ها عمل کرده و برای دفاع از فلسطین مبارزه کرده‌اند.

مقام‌های تونسی هنوز واکنشی به برگزاری این تجمع نشان نداده‌اند، هرچند پیش‌تر بر استقلال قوه قضاییه و عدم مداخله در روند قضایی تأکید کرده بودند.

دستگاه قضایی تونس در ۱۶ مارس گذشته دستور بازداشت هفت عضو هیئت اجرایی «ناوگان صمود» را به اتهام پول‌شویی صادر کرده بود. این افراد شامل وائل نوار، نبیل الشنوفی، غسان الهنشیری، غسان البوغدیری، محمد امین بالنور، جواهر شنه و سناء المساهلی بودند.

در ادامه، دادگاه تونس در ۱۷ آوریل «سناء المساهلی» را آزاد کرد و در ۲۳ آوریل نیز «جواهر شنه» از بازداشت آزاد شد. همچنین در ۲۲ مه، دستگاه قضایی این کشور پس از ۷۸ روز بازداشت، «محمد امین بالنور» پزشک و عضو این هیئت را آزاد کرد.

«ناوگان جهانی صمود» از اواخر اوت ۲۰۲۵ با اعزام چندین کشتی به سمت نوار غزه شکل گرفت؛ اقدامی با هدف شکستن محاصره‌ای که رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۰۶ علیه این منطقه اعمال کرده و در جریان جنگ اخیر آن را تشدید کرده است.

با نزدیک شدن کشتی‌های این ناوگان به سواحل غزه، ارتش رژیم صهیونیستی تمامی فعالان حاضر در آن را بازداشت و سپس به کشورهایشان بازگرداند.