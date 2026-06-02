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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۵

حضور وزیر ورزش و جوانان در مراسم پهلوانان غدیر + عکس

حضور وزیر ورزش و جوانان در مراسم پهلوانان غدیر + عکس

وزیر ورزش و جوانان به همراه برخی مسئولان ورزش در مراسم پهلوانان غدیر شرکت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیامالی عصر امروز سه شنبه در مراسم پهلوانان غدیر در هتل المپیک حضور یافت. این مراسم به مناسبت دهه امامت و ولایت، به همت وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون ورزش های زورخانه ای و پهلوانی و بسیج ورزشکاران برگزار شد.

معاونین وزارت ورزش و جوانان، مسئولین عالی رتبه فرهنگی و ورزشی کشور، روسای فدراسیون‌ها، پیشکسوتان، قهرمانان و ورزشکاران ملی رشته‌های مختلف مدعوین شرکت کننده در جشن پهلوانان غدیر بودند.

در این مراسم از خانواده فرمانده‌های معزز شهید، شهدای ورزشکار جنگ رمضان و ورزشکاران فعال در شب‌های حماسی حاضر در موکب‌ها در حضور وزیر ورزش و جوانان، تجلیل شد.

حضور وزیر ورزش و جوانان در مراسم پهلوانان غدیر + عکس

کد مطلب 6848270

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