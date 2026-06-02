حمید فراحی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، اظهار کرد: به مناسبت عیدالله‌الاکبر، برنامه‌های متنوعی با مشارکت هیئات مذهبی، تشکل‌های مردمی و فعالان فرهنگی شهرستان بندرترکمن تدارک دیده شده است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌بینی شده، استقرار غرفه‌های فرهنگی و خدماتی در میدان مختومقلی است که از ساعت ۱۵:۳۰ روز پنجشنبه فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بندرترکمن ادامه داد: غرفه‌های عفاف و حجاب، خانواده، رسانه و همچنین بخش‌های مختلف فرهنگی و پذیرایی با حضور گروه‌های مردمی در این محل برپا می‌شود تا فضایی شاد و معنوی برای خانواده‌ها فراهم شود.

وی با اشاره به برنامه‌های شب عید غدیر گفت: شامگاه عید غدیر نیز مراسمی ویژه در میدان مختومقلی برگزار خواهد شد که در آن سخنران کشوری به ایراد سخن خواهد پرداخت و برنامه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی برای عموم مردم اجرا می‌شود.

فراحی خاطرنشان کرد: در کنار این مراسم، حدود ۱۰ موکب و غرفه فرهنگی و پذیرایی در میدان مختومقلی جانمایی شده‌اند که خدمات مختلفی را به شهروندان و شرکت‌کنندگان ارائه خواهند کرد.

وی افزود: در روز عید غدیر نیز برنامه‌های مردمی از ساعت ۱۵:۳۰ در ورودی خیابان مسجد جامع بندرترکمن ادامه خواهد داشت و غرفه‌های پذیرایی و فرهنگی آماده خدمت‌رسانی به مردم خواهند بود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بندرترکمن با اشاره به برگزاری راهپیمایی مردمی در این شهرستان گفت: پنجشنبه شب مردم ولایت‌مدار بندرترکمن در قالب راهپیمایی جشن غدیر از میدان مختومقلی به سمت مسجد امیرالمؤمنین(ع) حرکت خواهند کرد.

وی اظهار کرد: آیین اصلی جشن عید غدیر خم در صحن مسجد امیرالمؤمنین(ع) برگزار می‌شود و برنامه‌های متنوعی شامل مدیحه‌سرایی، سخنرانی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و ایجاد فضای شاد و معنوی برای خانواده‌ها تدارک دیده شده است.

فراحی با تأکید بر نقش مردم در برگزاری برنامه‌های غدیر اظهار کرد: بخش عمده این ویژه‌برنامه‌ها با مشارکت هیئات مذهبی، گروه‌های مردمی و فعالان فرهنگی شهرستان برگزار می‌شود که نشان‌دهنده جایگاه والای فرهنگ علوی در میان مردم منطقه است.

وی بندرترکمن را نماد وحدت و همدلی در استان گلستان دانست و گفت: این شهرستان به عنوان یکی از جلوه‌های وحدت اقوام و مذاهب در استان، همواره در مناسبت‌های مذهبی و ملی حضوری پرشور و مثال‌زدنی داشته است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بندرترکمن از عموم مردم استان دعوت کرد تا در جشن‌های عید غدیر این شهرستان حضور یابند و افزود: از همه مردم، خانواده‌ها و علاقه‌مندان به اهل بیت(ع) دعوت می‌کنیم در برنامه‌های پیش‌بینی شده شرکت کنند و در شادی بزرگ‌ترین عید شیعیان سهیم باشند.