به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، رژیم صهیونیستی لحظاتی پیش، شهرک‌های القلیله و تبنین را در جنوب لبنان هدف قرار داد. شهرک های، زفتا، الشرقیه، البیساریه و حاروف در جنوب نیز هدف حمله هوایی قرار گرفته است.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حمله رژیم صهیونیستی به به بیمارستان جبل عامل در شهر صور، چهار نفر شهید و ۱۲۷ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

در بین زخمی‌ها ۳۹ نفر از کادر پزشکی و پرستاری و اداری بیمارستان وجود دارد.

حزب الله: دشمن را متوقف کردیم

حزب الله در بیانیه ای با اشاره به متوقف کردن پیشروی های نظامی ارتش رژیم صهیونیستی از هدف قرار دادن یک خودرو نظامی ارتش اسرائیل در جریان عقب نشینی به سمت رشاف خبر داد.

حزب‌الله در بیانیه‌ای اعلام کرد: در دفاع از لبنان و مردم آن، و در پاسخ به نقض آتش‌بس توسط دشمن اسرائیلی و حملاتی که روستاهای جنوب لبنان را هدف قرار داد و منجر به شهادت و زخمی شدن غیرنظامیان شد، و در راستای مقاومت قهرمانانه مداوم در برابر پیشروی نیروهای اسرائیلی در شهر حداثا، رزمندگان مقاومت اسلامی از ساعت ۱۰:۰۰ شب دیروز دوشنبه تا ساعت ۳:۰۰ بامداد امروز سه‌شنبه ۲ ژوئن ۲۰۲۶، تجمعات ارتش دشمن اسرائیلی را در مناطق البالوع، القناطر و الملعب در شهر حداثا با موشک و گلوله‌های توپخانه هدف قرار دادند و نظامیان دشمن را مجبور به توقف پیشروی و عقب‌نشینی کردند.

در این بیانیه آمده است: در حین عقب‌نشینی در ساعت ۳:۰۰ بامداد، رزمندگان مقاومت بمبی را منفجر کردند و پس از آن دشمن حملات هوایی و توپخانه ای در منطقه انجام داد تا پوششی برای عقب نشینی نیروهایش به سمت شهرک رشاف ایجاد کند.

حزب الله لبنان همچنین اعلام کرد که با پهپاد انتحاری تانک مرکاوا اسرائیلی را در حومه شهرک زوطر شرقی در جنوب لبنان هدف قرار داده است.