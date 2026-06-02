تهدید مجدد وزیر جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یسرائیل کاتز، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد: واشنگتن با اصل مورد نظر اسرائیل مبنی بر اینکه ادامه حملات به شمال با حمله به ضاحیه جنوبی بیروت پاسخ داده خواهد شد، موافقت کرده و این موضوع به دولت لبنان نیز ابلاغ شده است.
وی ادعا کرد: در روزهای آینده مشخص خواهد شد که آیا حملات به شمال اسرائیل متوقف میشود یا ادامه مییابد؛ در صورت ادامه، حملات به ضاحیه را آغاز خواهیم کرد. عملیات ارتش اسرائیل در جنوب لبنان در هر شرایطی ادامه خواهد داشت.
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد: ارتش رژیم صهیونیستی در حال بررسی اجرای عملیاتهای بیشتری در لبنان است. هدف بلندمدت، خلع سلاح حزبالله است و هدف نزدیکتر، برچیدن سلاحها از منطقه جنوب رود لیطانی در چارچوب کنترل اسرائیل بر این منطقه است.
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