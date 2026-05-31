افزایش بنزین امارات در ژوئن با وجود افت قیمت نفت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه نشنال، با وجود کاهش قیمت جهانی نفت در ماه می، رانندگان اماراتی در ماه ژوئن بار دیگر با افزایش قیمت بنزین روبه‌رو می‌شوند؛ موضوعی که نشان می‌دهد اثر تغییرات بلندمدت قیمت نفت خام همچنان بر نرخ سوخت در جایگاه‌ها سایه انداخته است.

تحلیلگران معتقدند شرایط فعلی با الگوی بازار در زمان جنگ روسیه و اوکراین یکسان نیست. آنها می‌گویند برخلاف کاهش نسبتاً سریع قیمت‌ها پس از جهش شدید ابتدای جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، بازگشت قیمت‌ها به سطوح پیش از جنگ علیه ایران این‌بار ممکن است زمان بیشتری ببرد. در مارس ۲۰۲۲ قیمت نفت برنت تا نزدیکی ۱۴۰ دلار در هر بشکه و نفت وست‌تگزاس اینترمدیت (WTI) تا بیش از ۱۳۳ دلار افزایش یافت؛ جهشی که قیمت بنزین در امارات را تا ۶۰ درصد بالا برد. قیمت‌ها حدود دو ماه بعد، در ژوئیه، به اوج رسید و سپس تا ژانویه ۲۰۲۳ به سطح پیش از جنگ بازگشت.

بر اساس گزارش نشنال، مقامات امارات روز یکشنبه نرخ‌های بنزین ژوئن را اعلام کردند که افزایش چهارمین ماه متوالی را نشان می‌دهد. در فاصله مارس تا می، قیمت سوخت‌های «سوپر ۹۸»، «اسپشیال ۹۵» و «ای-پلاس ۹۱» بیش از ۴۰ درصد رشد کرده و گازوئیل نیز ۷۲ درصد جهش داشته است.

تحلیلگران تاکید دارند یکی از تفاوت‌های اصلی جنگ اوکراین با وضعیت کنونی آن است که در سال ۲۰۲۲، اثرات بازار بیشتر از مسیر سازگاری و تعدیل رخ داد؛ از جمله آزادسازی ذخایر راهبردی، افت تقاضا و تطبیق پالایشگاه‌ها که در نهایت به کاهش قیمت نفت و به دنبال آن افت قیمت بنزین کمک کرد.

در همین حال، ایرینا تزوکرمن، تحلیلگر ژئوپلیتیک در نیویورک، گفته است افزایش قیمت‌های مرتبط با ایران بیشتر ناشی از ریسک اختلال فیزیکی در یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان یعنی تنگه هرمز است. به گفته او، در سال ۲۰۲۲ بیشتر با «شوک تحریمی» و تغییر مسیر تجارت نفت روسیه مواجه بودیم، زیرا نفت روسیه به طور کامل از بازار حذف نشد و بخشی از آن از مسیرهایی مانند هند، چین، ناوگان‌های سایه و کانال‌های تخفیف‌دار به خریداران جایگزین رسید؛ به همین دلیل وقتی بازارها مطمئن شدند بشکه‌ها همچنان در حال جابه‌جایی است، قیمت‌ها توانست کاهش یابد.

تزوکرمن افزود: در شرایط فعلی، مسیر رسیدن به قیمت‌های پایین‌تر بنزین به عادی شدن رفت‌وآمد کشتی‌ها، فعالیت بنادر، وضعیت بازار بیمه و برنامه‌های بارگیری در خلیج فارس وابسته است؛ زیرا اگر تنگه هرمز، پایانه‌های امارات، نفتکش‌ها، بیمه یا فرآیند بارگیری مختل شود، بشکه‌های نفت صرفاً مقصد خود را تغییر نمی‌دهند و ممکن است با تأخیر مواجه شوند، در دریا سرگردان بمانند یا موقتاً از عرضه خارج شوند؛ موضوعی که ریسک بزرگ‌تری برای بازار نفت و حمل‌ونقل دریایی ایجاد می‌کند.

به نوشته نشنال، متغیر کلیدی در این میان، اطمینان از تداوم صادرات خلیج فارس بدون اختلال است. همچنین تاکید می‌شود قیمت خرده‌فروشی بنزین معمولاً با تأخیر از نفت خام پیروی می‌کند؛ زیرا جایگاه‌ها ابتدا موجودی خریداری‌شده با نرخ‌های بالاتر را عرضه می‌کنند، پالایشگاه‌ها از حاشیه سود خود محافظت می‌کنند و تقاضای فصلی نیز می‌تواند فشار قیمتی را حفظ کند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است سلطان احمد الجابر، وزیر صنعت و فناوری پیشرفته امارات، گفته جریان نفت از این تنگه ممکن است تا سال ۲۰۲۷ به طور کامل به حالت عادی بازنگردد. همچنین میلز، مدیرعامل شرکت «قمرانرژی»، اعلام کرده اگر توافق صلح قطعی حاصل شود، کاهش قیمت‌ها رخ خواهد داد اما احتمالاً چندین ماه زمان لازم است تا افت محسوس قیمت‌ها دیده شود؛ چرا که پالایشگاه‌ها باید راه‌اندازی مجدد شوند و تردد نفتکش‌ها به داخل و خارج خلیج فارس به حالت عادی بازگردد.

در همین حال، تحلیلگران بانک سوئیسی یوبی‌اس (UBS) قیمت نفت برنت را در بازه ۹ تا ۱۲ ماه آینده در محدوده ۹۰ دلار پیش‌بینی می‌کنند. جووانی استائونوو، استراتژیست یوبی‌اس در زوریخ، نیز گفته است تمرکز بازار جهانی همچنان بر احتمال توافق میان آمریکا و ایران است و هر خبر مثبت می‌تواند بر قیمت‌ها اثر بگذارد، اما بازیابی تولید زمان‌بر خواهد بود. او تاکید کرده حتی در صورت بازگشایی سریع تنگه هرمز، کاهش موجودی انبارها ادامه می‌یابد و خروج برخی نفتکش‌های سرگردان از خلیج فارس ممکن است تنها تسکینی موقت برای قیمت‌ها ایجاد کند.