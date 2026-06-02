به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور با بیان اینکه، کودکان و نوجوانان سرمایههای آینده استان و کشور هستند اظهار داشت: از آنجا که توسعه فرهنگی، زیربنای توسعه پایدار است، کانون پرورش فکری در حوزههای مختلف علمی، فرهنگی، ادبی و دیجیتال، می تواند زمینه ساز شکوفایی استعدادهای بسیار خوب کودکان و نوجوانان باشد.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: با توجه به این ظرفیتهای ارزشمند استان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر، میتواند زمینه ارتقای فعالیتهای فرهنگی، هنری و آموزشی را برای نسل آینده ساز جامعه فراهم کند.
زارع با تأکید بر اینکه، توسعه عدالت فرهنگی در تمام نقاط استان بوشهر دنبال می شود تصریح کرد: افزایش سطح دسترسی به ویژه در روستاها و مناطق کمتربرخوردار به خدمات کانون و تقویت مراکز شهرستانها، راهاندازی کتابخانه سیار برای روستاها، تقویت فعالیتهای دیجیتال متناسب با علائق و سلائق نسل جدید مورد توجه و تأکید قرار دارد.
علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور نیز با تقدیر از تلاشها و پیگیریهای استاندار بوشهر یادآور شد: مقرر شد با تامین اعتبار از محل اعتبارات ملی کانون و اعتبارات استانی، سه دستگاه خودروی خدمات سیار برای روستاها و مناطق کمتر برخوردار، خریداری و تجهیز و در اختیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قرار گیرد.
بوشهر- استاندار بوشهر گفت: سه دستگاه خودروی خدمات سیار در اختیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر قرار میگیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور با بیان اینکه، کودکان و نوجوانان سرمایههای آینده استان و کشور هستند اظهار داشت: از آنجا که توسعه فرهنگی، زیربنای توسعه پایدار است، کانون پرورش فکری در حوزههای مختلف علمی، فرهنگی، ادبی و دیجیتال، می تواند زمینه ساز شکوفایی استعدادهای بسیار خوب کودکان و نوجوانان باشد.
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