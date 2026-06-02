۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۵

کاهش ۵۰ درصدی تولید زردآلو در شاهرود

شاهرود- مدیر جهاد کشاورزی شاهرود از کاهش ۵۰ درصدی تولید زردآلوی این شهرستان به خاطر سرمازدگی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن غریب‌مجنی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در جهاد کشاورزی شاهرود اظهار داشت: پیش‌بینی برداشت ۳۱ هزار تن زردآلو از باغات شاهرود برداشت شود

وی با اشاره به آغاز برداشت زردآلو از سطح شش هکتار از باغات شاهرود اعلام کرد: وقوع سرمازدگی بهاری، میزان تولید محصول را نسبت به توان واقعی منطقه ۵۰ درصد کاهش داده است

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود ادامه داد: تنوع ارقام در این شهرستان بسیار بالا است و محصولاتی همچون قوامی (شاهرودی)، رجبعلی، جهانگیری، خیبه‌ای، نصیری و زعفرانی از مهم‌ترین ارقام تولیدی هستند. وی همچنین تاکید کرد که بیشترین سطح زیر کشت این محصول در بخش بسطام تمرکز یافته است.

غریب گفت: حدود ۷۰ درصد از زردآلوی شاهرود به صورت تازه‌خوری راهی بازارهای داخلی و خارجی می‌شود و ۳۰ درصد باقی‌مانده در کارگاه‌های صنعتی و خانگی به فرآورده‌هایی نظیر برگه، قیسی، مربا و لواشک تبدیل می‌گردد. به گفته وی، برگه زردآلوی تولیدی این منطقه به دلیل کیفیت بالا، ظرفیت ویژه‌ای برای صادرات به خارج از کشور دارد.

وی به زیرساخت‌های علمی و تولیدی منطقه اشاره کرد و افزود: وجود باغ مادری و نهالستان یک هکتاری در شرکت کشت و صنعت لعل کویر، ظرفیت تولید سالانه یک میلیون اندام تکثیری (پیوندک) و ۸ هزار نهال گواهی‌شده را فراهم کرده است. این مرکز به عنوان سومین باغ مادری درختان دانه-دار و هسته‌دار در سطح کشور شناخته می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود اضافه کرد: عملیات برداشت زردآلو که از اواخر اردیبهشت‌ماه در بخش مرکزی شاهرود آغاز شده است، تا اواخر مردادماه در بخش بسطام ادامه خواهد داشت.

