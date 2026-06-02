کاهش ۵۰ درصدی تولید زردآلو در شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن غریبمجنی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در جهاد کشاورزی شاهرود اظهار داشت: پیشبینی برداشت ۳۱ هزار تن زردآلو از باغات شاهرود برداشت شود
وی با اشاره به آغاز برداشت زردآلو از سطح شش هکتار از باغات شاهرود اعلام کرد: وقوع سرمازدگی بهاری، میزان تولید محصول را نسبت به توان واقعی منطقه ۵۰ درصد کاهش داده است
مدیر جهاد کشاورزی شاهرود ادامه داد: تنوع ارقام در این شهرستان بسیار بالا است و محصولاتی همچون قوامی (شاهرودی)، رجبعلی، جهانگیری، خیبهای، نصیری و زعفرانی از مهمترین ارقام تولیدی هستند. وی همچنین تاکید کرد که بیشترین سطح زیر کشت این محصول در بخش بسطام تمرکز یافته است.
غریب گفت: حدود ۷۰ درصد از زردآلوی شاهرود به صورت تازهخوری راهی بازارهای داخلی و خارجی میشود و ۳۰ درصد باقیمانده در کارگاههای صنعتی و خانگی به فرآوردههایی نظیر برگه، قیسی، مربا و لواشک تبدیل میگردد. به گفته وی، برگه زردآلوی تولیدی این منطقه به دلیل کیفیت بالا، ظرفیت ویژهای برای صادرات به خارج از کشور دارد.
وی به زیرساختهای علمی و تولیدی منطقه اشاره کرد و افزود: وجود باغ مادری و نهالستان یک هکتاری در شرکت کشت و صنعت لعل کویر، ظرفیت تولید سالانه یک میلیون اندام تکثیری (پیوندک) و ۸ هزار نهال گواهیشده را فراهم کرده است. این مرکز به عنوان سومین باغ مادری درختان دانه-دار و هستهدار در سطح کشور شناخته میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شاهرود اضافه کرد: عملیات برداشت زردآلو که از اواخر اردیبهشتماه در بخش مرکزی شاهرود آغاز شده است، تا اواخر مردادماه در بخش بسطام ادامه خواهد داشت.
نظر شما