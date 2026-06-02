به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید هاشم حسینی بوشهری عصر سه شنبه در دیدار با رییس دفتر رییس جمهور، با اشاره به استمرار دشمنیها علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: خصومت دشمنان با ملت ایران موضوع تازهای نیست و از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در اشکال مختلف ادامه داشته است.
وی افزود: تحریمها و فشارهای خارجی از همان سالهای ابتدایی انقلاب آغاز شد و هدف اصلی آنها بازگرداندن منافع از دست رفته قدرتهایی بود که با پیروزی انقلاب اسلامی موقعیت گذشته خود را از دست دادند.
نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به نقش مردم در تحولات اخیر گفت: دشمنان هرگز تصور نمیکردند که مردم با چنین انگیزه و حضوری در صحنه ظاهر شوند و در کنار نیروهای مسلح و مسئولان از کشور حمایت کنند.
وی ادامه داد: حضور گسترده مردم در صحنههای مختلف، سرمایهای بزرگ برای نظام اسلامی است و همین همراهی مردمی بسیاری از محاسبات دشمن را برهم زد.
امام جمعه قم همچنین به عملکرد دولت در تأمین کالاهای اساسی در دوران جنگ اشاره کرد و افزود: جلوگیری از بروز کمبود کالا از جمله موفقیتهای مهمی بود که در آن مقطع حاصل شد و حتی برخی نمایندگان کشورهای خارجی نیز از حجم و تنوع کالاهای موجود در بازار ایران ابراز شگفتی میکردند.
وی با تأکید بر ضرورت مقابله با گرانفروشی و احتکار اظهار کرد: امروز انتظار مردم این است که دستگاههای مسئول با نظارت مؤثر مانع سوءاستفاده برخی افراد از شرایط موجود شوند.
حسینی بوشهری خاطرنشان کرد: حضور مستمر مردم در صحنههای اجتماعی و حمایت آنان از کشور، مسئولیت مدیران و مسئولان را برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی دوچندان کرده است.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی به سمت تشدید فشارهای اقتصادی حرکت کرده است، گفت: با وجود این فشارها، نگاه به آینده امیدوارانه است و تلاشهای دولت و سایر مسئولان برای مدیریت شرایط قابل مشاهده است.
وی افزود: دولت باید از تمامی ظرفیتها و ابزارهای قانونی و اجرایی خود برای تنظیم بازار و رساندن کالاها با قیمت مناسب به دست مردم استفاده کند.
حسینی بوشهری همچنین با اشاره به روند مذاکرات و ضرورت دستیابی به توافقی عزتمندانه اظهار کرد: تجربههای گذشته نشان داده است که باید نسبت به تعهدات طرف مقابل با دقت و حساسیت عمل شود و از هرگونه ابهام در متن توافقها جلوگیری کرد.
وی گفت: دستگاه دیپلماسی باید در تنظیم مفاد توافقات، نهایت دقت را به کار گیرد تا امکان تفسیرهای متفاوت و سوءاستفادههای بعدی از میان برود.
نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری در پایان بر اهمیت حفظ وحدت و همدلی میان مسئولان و مردم تأکید کرد و افزود: دشمن همواره به دنبال ایجاد شکاف و اختلاف در داخل کشور است و از این رو نقدها و توصیههای دلسوزانه باید در فضایی سازنده، محترمانه و به دور از التهابآفرینی مطرح شود تا مسیر حل مشکلات با همراهی دولت، مجلس و مردم هموارتر شود.
قم- امام جمعه قم گفت: دولت باید از تمامی ظرفیتها و ابزارهای قانونی و اجرایی خود برای تنظیم بازار و رساندن کالاها با قیمت مناسب استفاده کند.
به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید هاشم حسینی بوشهری عصر سه شنبه در دیدار با رییس دفتر رییس جمهور، با اشاره به استمرار دشمنیها علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: خصومت دشمنان با ملت ایران موضوع تازهای نیست و از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در اشکال مختلف ادامه داشته است.
نظر شما