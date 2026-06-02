تداوم حملات به مواضع آمریکا در بحرین،کویت و عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر،منابع رسانه‌ای عربی گزارش دادند حملات موشکی و پهپادی به محل استقرار نظامیان آمریکایی در بحرین و کویت همچنان ادامه دارد و همزمان آژیرهای هشدار در برخی مناطق منطقه به صدا درآمده است.

بر اساس این گزارش‌ها، صدای چندین انفجار شدید در بحرین، به‌ویژه در اطراف پایگاه پنجم دریایی آمریکا و پایگاه الجفری، شنیده شده است.

منابع خبری اعلام کرده‌اند این انفجارها در چارچوب موج جدید حملات به مواضع آمریکا در منطقه رخ داده است.

همچنین منابع عربی از شنیده شدن صدای انفجار در شرق عربستان خبر داده و اعلام کرده‌اند آژیرهای هشدار در این منطقه به صدا درآمده است.

در همین حال، گزارش‌ها حاکی است همزمان با تشدید وضعیت امنیتی، تمامی پروازها به فرودگاه دبی نیز لغو شده است.

این تحولات در حالی است که طی روزهای اخیر، منطقه شاهد افزایش تنش‌ها و گسترش دامنه درگیری ها بوده است.