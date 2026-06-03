آسمان سمنان نارنجی شد؛ هشدار هواشناسی برای کوهنوردان و دامداران

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با صبح چهارشنبه و مقارن با ورود سامانه کم فشار بارشی، برودت به استان سمنان، سازمان هواشناسی، هشدار نارنجی خود را صادر کرده است.

یکی از مهمترین موارد مطروحه در این هشدار نارنجی هواشناسی، وزش باد های شدید، بارش و رگبار پراکنده به خصوص در نیمه شمالی و ارتفاعات و مناطق شرقی استان سمنان است.

مرکز فرماندهی و کنترل مدیریت بحران کشور نیز ضمن تائید هشدار نارنجی در دوازدهم خردادماه ۱۴۰۵ اعلام کرده که وزش باد های شدید، رعد و برق و رگبار و بارش باران و همچنین بارش تگرگ به خصوص در ارتفاعات استان سمنان محتمل خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به بارش باران و تگرگ و همچنین وزش باد شدید در این استان در روز چهارشنبه اعلام کرد: از مردم درخواست شده که به ارتفاعات استان در روز چهارشنبه صعود نداشته باشند همچنین عدم چرای دام در ارتفاعات استان از جمله دیگر توصیه های هواشناسی به مردم استان است.

سید ایرج مصطفوی ادامه داد: تمهیدات لازم برای پیشگیری از بروز خسارات ناشی از تندبادها و اجتمال بروز صاعقه و همچنین تمهیدات پیشگیرانه بخش کشاورزی در کنار عدم اتراق در مصب رودخانه ها و مناطق کوهستانی از دیگر توصیه های ما به مردم استان سمنان در روزچهارشنبه است.

وی با بیان اینکه خسارت‌های احتمالی فعالیت سامانه بارشی و وزش باد تا شنبه بیست و سوم خرداد سبب صدور هشدار هواشناسی شده است، افزود: این وضعیت تا اوایل وقت شنبه هفته آینده در استان سمنان ادامه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه احتمال لغزندگی جاده ها و آبگرفتگی معابر بین شهری به خصوص در ارتفاعات استان از دیگر مسائلی است که احتمال می رود در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با آن روبرو شویم، بیان کرد: احتمال بروز مه و کاهش دید افقی نیز در روز چهارشنبه وجود دارد.