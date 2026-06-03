چهارمحال و بختیاری مهیای «میهمانی غدیر»

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: مردم ولایی و شیعه استان چهارمحال و بختیاری امسال در میانه نبرد تمدنی «رمضان» با تمام جبهه کفر، در حالی محافل و مجالس عید غدیر را برپا می‌کنند که بالغ بر سه ماه گذشته را مجاهدانه در خیابان‌ها و میادین شهرها و روستاها جمع شدند و ضمن خونخواهی رهبر شهید انقلاب با آرمان‌های خلف صالح ایشان آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای عهد بستند و بر صیانت از حریم مقدس جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند. در این ایام و لیالی منتهی به عیدالله الاکبر، جای‌جای استان چهارمحال و بختیاری صحنه برپایی محافل مردمی بزرگداشت این عید مهم مسلمین است.

جزئیات برپایی بزرگ‌ترین همایش معنوی مردم چهارمحال و بختیاری

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیش‌بینی برپایی ۲۰۰ موکب مردمی در مسیر میهمانی خانوادگی غدیر در شهرکرد، اظهار کرد: تا کنون بالغ بر ۱۴۰ مجموعه مردمی و جهادی در خواست خدمت‌رسانی و برپایی و استقرار موکب در این برنامه معنوی ثبت نام کردند که این آمار همچنان در حال افزایش است.

مسئول کمیته مواکب ستاد غدیر استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه ۴۶ درصد خدمات مشتمل بر خدمات فرهنگی تبلیغی و ۵۴ درصد شامل خدمات پذیرایی است، ادامه داد: نصب داربست‌های این مواکب در مسیر پیش‌بینی شده واقع در بلوار آیت‌الله کاشانی از میدان دهکردی به سمت از روز گذشته آغاز شده و به تدریج برای استقرار مجموعه‌ها آماده می‌شود.

کریمیان در خصوص محتوای برخی موکب‌های خدمات‌رسان در میهمانی خانوادگی غدیر، یادآور شد: موکب تخصصی کودک و نوجوان با نظارت و پشتیبانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان تربیت آماده ارائه خدمات به کودکان و نوجوانان شرکت‌کننده خواهد بود.

معاون جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: نباید این تلقی ایجاد شود که مجموعه‌های دولتی در امر برپایی مواکب صرف هزینه می‌کنند؛ می‌توانم ادعا کنم که مجموعه‌های دولتی دخیل در برپایی مواکب کمتر از تعداد انگشتان یک دست است و صفر تا صد کار را خود مردم و تشکل‌های مردم‌نهاد عهده‌دار هستند.

کریمیان اظهار کرد: امسال تلاش شد که محتواهای ارائه شده در مواکب به سمت تخصصی شدن پیش برود که از جمله می‌توانم به موکب تخصص نهج‌البلاغه خوانی، موکب تخصصی قرآن، موکب تخصصی تبیین حوزه‌های علمیه خواهران و برادران، موکب روایت و تبیین جنگ بسیج دانشجویی و موکب‌های تبیینی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان اشاره کنم.

این فعال فرهنگی تصریح کرد: امیدواریم مجموعه این زحمات که به همت خود مردم برای مردم انجام می‌گیرد تلاشی در راستای ترویج فرهنگ غدیر باشد و بتوانیم برنامه خوبی برای این مناسبت عظیم داشته باشیم.

برپایی برنامه‌های میهمانی غدیر در شهرستان‌ها

در سایر شهرستان‌های استان نیز جشن‌های خیابانی غدیر در مناطق اعلام شده برگزار می‌شود که جزئیات برخی برنامه‌های مراکز شهرستانی به شرح ذیل است:

در لردگان ثبت‌نام موکب‌های خدمت‌رسانی برای جشن عید سعید غدیر خم از روزها قبل آغاز شده و همچنان ادامه دارد. این برنامه معنوی طی ۲ روز عصر روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از چهارراه شهرداری ورودی گلزار شهدا تا خیابان فرمانداری برگزار می‌شود.

این برنامه مردمی همراه با برپایی مواکب فرهنگی و تربیتی، موکب‌های پذیرایی، مولودی خوانی، اجرای متنوع و حماسی خوانندگان محلی، گروه تئاتر و قرعه کشی، سرگرمی متنوع برای بچها و نوجوان‌ها خواهد بود.

در شهر بروجن، مردم ولایی این شهر از امروز سه‌شنبه تا روز جمعه ۱۵ خردادماه جشن‌های خیابانی را با همکاری حوزه‌های علمیه خواهران و برادران و سایر مجموعه‌های مردمی برگزار می‌کنند.

بر اساس اعلام قرارگاه دفاع و جهاد مردمی، این اجتماع مردمی هر روز از ساعت ۱۸ تا ۲۳ در فلکه شهید بهشتی (فلکه بیمارستان سابق) و نیز حدفاصل فلکه شهرداری و مرکزی، حوزه حضرت مهدی (عج) همراه با برنامه‌های فرهنگی، خدمات طب اسلامی و مشاوره، غرفه بازی کودکان، برنامه‌های تبیینی، پذیرایی، مداحی و مولودی، رجزخوانی و ... برگزار خواهد شد.

این برنامه همراه با تجمع میدانی مردم از میدان شهرداری تا میدان امام حسین (ع) برگزار می‌شود.

تجمع عظیم مردم فلارد در بازسازی واقعه غدیر خم برگزار می‌شود

هم‌زمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم، «همایش میثاق باولایت»، آیین بزرگ و معنوی بازسازی واقعه غدیر خم با حضور گسترده مردم ولایت‌مدار شهرستان فلارد برگزار می‌شود.

این مراسم با هدف تبیین فرهنگ غدیر، ترویج معارف اهل‌بیت (ع) و بازخوانی یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخ اسلام، با مشارکت مردم، هیئت‌های مذهبی، گروه‌های فرهنگی و اقشار مختلف جامعه در فلارد برگزار خواهد شد.

در این آیین، بخش‌هایی از واقعه تاریخی غدیر خم به‌صورت نمادین بازسازی می‌شود و برنامه‌هایی از جمله روایت‌گری واقعه غدیر، اجرای نمایش آیینی، مدیحه‌سرایی، مولودی‌خوانی، حرکت نمادین کاروان غدیر و پذیرایی از شرکت‌کنندگان پیش‌بینی شده است.

این مراسم فرصتی برای تجدید بیعت با آرمان‌های ولایت و امامت و همچنین انتقال پیام بزرگ غدیر به نسل جوان خواهد بود و انتظار می‌رود با حضور گسترده مردم، جلوه‌ای باشکوه از ارادت مردم فلارد به ساحت امیرالمؤمنین امام علی(ع) به نمایش گذاشته شود.

برگزارکنندگان این آیین از عموم مردم شهرستان فلارد دعوت کرده‌اند با حضور پرشور خود در این مراسم معنوی، در گرامیداشت عید بزرگ غدیر سهیم باشند.

همایش میثاق باولایت، از غدیر تا عروج پنجشنبه خردادماه از ساعت ۲۰ در شهرستان فلارد هم‌زمان با تجمع شبانه در مسجد امام حسن (ع) شهر مالخلیفه برگزار می‌شود.

اولین یادواره شهدای شهرستان سامان هم‌زمان با عید غدیر برگزار می‌شود

یادواره شهدای شهرستان سامان، همزمان با سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) و برنامه باشکوه عید غدیر خم، با هدف پاسداشت مقام شامخ شهدا و تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

این رویداد بزرگ فرهنگی و مذهبی با برنامه‌های متنوع و پرشور، میزبان خانواده های معظم شهدا، ایثارگران و عموم مردم شهیدپرور شهرستان سامان خواهد بود.

یادواره شهدای شهرستان سامان پنجشنبه ۱۴ خرداد ماه، از ساعت ۱۸ خیابان شهید جعفرزاده میدان انقلاب سامان برگزار می‌شود.

برپایی مواکب پذیرایی از عموم مهمانان، مولودی‌خوانی و مداحی به مناسبت عید سعید غدیر خم و اجرای زنده خواننده سنتی دیدار محمودی ویژه شرکت‌کنندگان پیش‌بینی شده است.

همچنین اجرای گروه سرود ۱۶۸ نفره در اقدامی کم نظیر و حماسی، ویزیت رایگان پزشکان متخصص برای عموم شهروندان، مسابقات ورزشی با اهدای جوایز از دیگر بخش‌های این محفل فرهنگی خواهد بود.