به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه عید سعید غدیر خم، اجتماع فرهنگی و معنوی «نسل غدیر» با حضور کودکان و نوجوانان شهر توپآغاج برگزار خواهد شد.
این برنامه با هدف تبیین واقعه غدیر برای نسل جدید و تقویت پیوند کودکان و نوجوانان با فرهنگ ولایت و امامت برگزار میشود و شرکتکنندگان در فضایی فرهنگی و معنوی با مفاهیم و پیامهای غدیر آشنا خواهند شد.
از جمله برنامههای پیشبینی شده برای این اجتماع میتوان به پردهخوانی و روایت واقعه غدیر به زبان کودکانه، اجرای برنامه امضای طومار بیعت با ولایت توسط کودکان و اهدای یادبود و هدایای غدیری به تمامی شرکتکنندگان اشاره کرد.
برگزارکنندگان این مراسم همچنین تلاش دارند با بهرهگیری از برنامههای متناسب با گروه سنی کودکان و نوجوانان، زمینه آشنایی بیشتر نسل آینده با سیره امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) و فرهنگ غدیر را فراهم کنند.
اجتماع «نسل غدیر» روز عید سعید غدیر خم در پارک شهر توپآغاج برگزار میشود و از عموم خانوادهها دعوت شده است همراه با فرزندان خود در این برنامه فرهنگی و مذهبی حضور یابند.
این مراسم به همت هیأت ورزش روستایی و بازیهای بومی و محلی شهرستان بیجار برگزار خواهد شد.
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