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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۷

پرده خوانی غدیر؛ یک روایت جذاب هنری

پرده خوانی غدیر؛ یک روایت جذاب هنری

بیرجند- معاون بانوان بنیاد بین‌المللی غدیر شهرستان بیرجند گفت: در موکب «برکه غدیر در سایه‌سار حیدر» واقعه غدیر را به صورت پرده خوانی روایت می کنیم.

فاطمه عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح برنامه‌های موکب «برکه غدیر در سایه‌سار حیدر» اظهار کرد: این موکب به همت معاونت بانوان بنیاد بین‌المللی غدیر شهرستان بیرجند و با همکاری مجموعه‌های قرآنی شهرستان برپا شده است.

معاون بانوان بنیاد بین‌المللی غدیر شهرستان بیرجند بیان کرد: تلاش داریم فضایی معنوی، فرهنگی و خانوادگی را برای گرامیداشت عید غدیر فراهم کنیم.

وی افزود: در این مجموعه، بازسازی واقعه تاریخی برکه غدیر و تجدید بیعت با ولایت از بخش‌های شاخص برنامه است که با استقبال خانواده‌ها و نسل جوان همراه شده است.

عباسی ادامه داد: از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این موکب می‌توان به پرده‌خوانی غدیر، اجرای مولودی، گفت‌وگوی قرآنی، مسابقه آیات ولایت، تبیین منظومه فکری مقام معظم رهبری و ویژه‌برنامه طنز اشاره کرد.

معاون بانوان بنیاد بین‌المللی غدیر شهرستان بیرجند با اشاره به برنامه‌های ویژه کودکان گفت: ایستگاه کودک با بخش‌های متنوعی همچون نقاشی، بازی و مسابقه، قصه‌گویی قرآنی و اجرای سرود آماده پذیرایی از کودکان و نوجوانان است تا آنان نیز با مفاهیم غدیر به شیوه‌ای جذاب آشنا شوند.

وی همچنین از حضور پزشک عمومی در این موکب خبر داد و افزود: در کنار برنامه‌های فرهنگی و مذهبی، خدمات مشاوره و ویزیت عمومی به مراجعان ارائه می‌شود.

عباسی بیان کرد: اهدای جوایز به برگزیدگان مسابقات و همچنین پذیرایی از مهمانان از دیگر بخش‌های این برنامه است و امیدواریم بتوانیم گامی مؤثر در ترویج فرهنگ ولایت و معارف غدیر برداریم.

وی یادآور شد: پرده خوانی غدیر موجب می شود که کودکان و نوجوانان در قالب هنری با فرهنگ آشنا شوند.

کد مطلب 6848757

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