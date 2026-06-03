پرده خوانی غدیر؛ یک روایت جذاب هنری

فاطمه عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح برنامه‌های موکب «برکه غدیر در سایه‌سار حیدر» اظهار کرد: این موکب به همت معاونت بانوان بنیاد بین‌المللی غدیر شهرستان بیرجند و با همکاری مجموعه‌های قرآنی شهرستان برپا شده است.

معاون بانوان بنیاد بین‌المللی غدیر شهرستان بیرجند بیان کرد: تلاش داریم فضایی معنوی، فرهنگی و خانوادگی را برای گرامیداشت عید غدیر فراهم کنیم.

وی افزود: در این مجموعه، بازسازی واقعه تاریخی برکه غدیر و تجدید بیعت با ولایت از بخش‌های شاخص برنامه است که با استقبال خانواده‌ها و نسل جوان همراه شده است.

عباسی ادامه داد: از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این موکب می‌توان به پرده‌خوانی غدیر، اجرای مولودی، گفت‌وگوی قرآنی، مسابقه آیات ولایت، تبیین منظومه فکری مقام معظم رهبری و ویژه‌برنامه طنز اشاره کرد.

معاون بانوان بنیاد بین‌المللی غدیر شهرستان بیرجند با اشاره به برنامه‌های ویژه کودکان گفت: ایستگاه کودک با بخش‌های متنوعی همچون نقاشی، بازی و مسابقه، قصه‌گویی قرآنی و اجرای سرود آماده پذیرایی از کودکان و نوجوانان است تا آنان نیز با مفاهیم غدیر به شیوه‌ای جذاب آشنا شوند.

وی همچنین از حضور پزشک عمومی در این موکب خبر داد و افزود: در کنار برنامه‌های فرهنگی و مذهبی، خدمات مشاوره و ویزیت عمومی به مراجعان ارائه می‌شود.

عباسی بیان کرد: اهدای جوایز به برگزیدگان مسابقات و همچنین پذیرایی از مهمانان از دیگر بخش‌های این برنامه است و امیدواریم بتوانیم گامی مؤثر در ترویج فرهنگ ولایت و معارف غدیر برداریم.

وی یادآور شد: پرده خوانی غدیر موجب می شود که کودکان و نوجوانان در قالب هنری با فرهنگ آشنا شوند.