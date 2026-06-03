به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، معاون آمادگی و عملیات این سازمان از آمادهباش این سازمان برای پشتیبانی و تأمین آمادگیهای لازم در برگزاری مراسم سیوهفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) و جشن بزرگ عید غدیر خبر داد.
صمیم مرادی روزبهانی با اشاره به برگزاری این دو مراسم در روز پنجشنبه ۱۴ خردادماه ۱۴۰۵ گفت: تمامی ظرفیتهای عملیاتی، امدادی و پشتیبانی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برای پیشگیری از حوادث احتمالی و ارتقای سطح ایمنی شهروندان و شرکتکنندگان در این مراسمها به حالت آمادهباش درآمده است.
وی افزود: در این راستا، ستادهای مدیریت بحران مناطق یک، ۱۹ و ۲۰ به منظور پشتیبانی از مراسم بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در حسینیه جماران، حرم مطهر امام خمینی(ره) و حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) فعال شدهاند. همچنین ستادهای مدیریت بحران مناطق ۲، ۵، ۶، ۷، ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ به عنوان مناطق اصلی در مسیر برگزاری جشن عید غدیر و سایر مناطق به عنوان مناطق معین در حالت آمادهباش قرار گرفتهاند.
معاون آمادگی و عملیات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با بیان اینکه مرکز عملیات اضطراری (EOC) سازمان تا پایان مراسم به صورت فعال و عملیاتی فعالیت خواهد کرد، تصریح کرد: نیروهای آنکال معاونتها و بخشهای مختلف سازمان برای حضور مستمر در مرکز عملیات اضطراری فراخوان شدهاند و برنامهریزی لازم برای حضور حداقل ۵۰ درصد نیروهای سازمان در شهر تهران انجام شده است.
مرادی روزبهانی ادامه داد: تهیه نقشههای عملیاتی محدودههای برگزاری مراسم، برآورد ظرفیت جمعیتی پهنههای مختلف، فعالسازی تجهیزات ارتباطی از جمله تلفنهای ماهوارهای، استقرار خودرو فرماندهی و پشتیبانی، هماهنگی خدمات پشتیبانی نیروهای عملیاتی و همچنین استقرار تیمهای تخصصی HSE از جمله اقداماتی است که پیش از آغاز مراسمها اجرایی خواهد شد.
وی همچنین از پیشبینی تمهیدات ویژه برای جشن عید غدیر خبر داد و گفت: با مشارکت نیروهای مردمی دوام، غرفههای ساماندهی گمشدگان در مسیر برگزاری جشن مستقر میشوند و هماهنگیهای لازم برای استقرار تجهیزات روشنایی و برجهای نوری در نقاط تعیینشده انجام شده است.
به گفته معاون آمادگی و عملیات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، مستندسازی کامل اقدامات، استقرار تیمهای عملیاتی در محل مراسمها، حفاظت از تجهیزات و خودروهای سازمان و پایش مستمر وضعیت ایمنی و مخاطرات احتمالی تا پایان برنامهها در دستور کار قرار دارد.
مرادی روزبهانی تأکید کرد: تمامی اقدامات با هماهنگی مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران و دستگاههای امدادی، درمانی و خدماترسان انجام میشود تا انشاءالله مراسمهای پیشرو با حداکثر ایمنی و آمادگی برگزار شود.
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