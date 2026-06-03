به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز چهارشنبه با کاهش اندکی همراه شد؛ کاهشی که همزمان با ازسرگیری تنشها علیه ایران در خاورمیانه، افزایش قیمت نفت خام و تشدید نگرانیها درباره تداوم نرخهای بهره بالا برای مهار تورم رخ داده است.
بر این اساس، قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۲۰ درصد کاهش به ۴۴۷۹ دلار و ۹۶ سنت رسید. همچنین قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک با افت ۰.۲۹ درصدی، به ۴۵۰۷ دلار رسید.
در همین حال، قیمت نفت در معاملات اولیه روز چهارشنبه بیش از یک درصد افزایش یافت؛ موضوعی که نگرانیها درباره تداوم فشارهای تورمی و احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره را تقویت کرده است.
بت همک، رئیس فدرال رزرو کلیولند، روز سهشنبه اعلام کرد در صورتی که فشارهای تورمی همچنان صعودی باقی بماند، ممکن است بانک مرکزی آمریکا ناچار شود بهزودی نرخ بهره را افزایش دهد.
سرمایهگذاران اکنون در انتظار انتشار دادههای اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا هستند که قرار است امروز منتشر شود. همچنین گزارش جامعتر بازار کار آمریکا نیز روز جمعه منتشر خواهد شد؛ دادههایی که برای ارزیابی مسیر آینده سیاست پولی فدرال رزرو اهمیت زیادی دارند.
در سوی دیگر، دادههای گمرک سوئیس در روز سهشنبه نشان داد صادرات طلا از این کشور در ماه آوریل نسبت به ماه قبل ۲۰ درصد کاهش یافته است؛ کاهشی که عمدتاً ناشی از افت ارسال محمولهها به بریتانیا و چین بوده است.
همچنین هند محدودیتهای واردات نقره را تشدید کرده است؛ اقدامی که در راستای کنترل محمولههای ورودی و کاهش فشار بر ارزش روپیه انجام شده است.
در بازار سایر فلزات گرانبها نیز قیمت نقره با ۰.۸۰ درصد کاهش به ۷۴ دلار و ۹۵ سنت رسید و پلاتین نیز با افت ۰.۲۱ درصدی، به ۱۹۳۱ دلار و ۳۷ سنت معامله شد.
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