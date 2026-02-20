به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز جمعه کاهش یافت و در آستانه ثبت یک کاهش هفتگی قرار گرفت؛ روندی که تحت‌تأثیر تقویت دلار و انتظار سرمایه‌گذاران برای انتشار داده‌های تورمی آمریکا شکل گرفته است.

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۱۰ درصد کاهش به ۴۹۹۱ دلار و ۲۱ سنت رسید. در مقابل، قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک با ۰.۲۴ درصد افزایش به ۵۰۰۹ دلار و ۵۰ سنت معامله شد.

تحلیلگران معتقدند بازار فلزات گران‌بها در فاز تثبیت قرار دارد و با وجود فشار ناشی از رشد دلار، تمایل چندانی به افت شدید قیمت‌ها مشاهده نمی‌شود. افزایش ارزش دلار طی روزهای اخیر، فشار محدودی بر بازار طلا و سایر فلزات گران‌بها وارد کرده است.

به گفته فعالان بازار، حتی در دوره‌ای که تقاضای حمایتی چین در بازار حضور ندارد، ثبات قیمت طلا نشان‌دهنده وجود تقاضای قابل‌توجه در سطوح قیمتی پایین‌تر است. بازارهای چین، هنگ‌کنگ، سنگاپور و تایوان به‌دلیل تعطیلات سال نوی چینی بسته بوده‌اند.

دلار آمریکا در آستانه ثبت بهترین عملکرد هفتگی خود از ماه اکتبر قرار دارد؛ موضوعی که نتیجه انتشار داده‌های اقتصادی فراتر از انتظار، تقویت چشم‌انداز سیاست پولی انقباضی فدرال رزرو و تداوم تنش‌های ژئوپولیتیکی، از جمله تنش میان آمریکا و ایران، ارزیابی می‌شود.

در حال حاضر تمرکز بازارها بر انتشار شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) در ماه دسامبر است؛ شاخصی که به‌عنوان معیار تورمی مورد ترجیح فدرال رزرو شناخته می‌شود و می‌تواند سرنخ‌های مهمی از مسیر آتی نرخ بهره ارائه دهد.

برآوردها نشان می‌دهد فدرال رزرو احتمالاً نخستین کاهش نرخ بهره را در ماه ژوئن اجرایی خواهد کرد. طلا به‌عنوان دارایی بدون بازده، معمولاً در محیط نرخ بهره پایین عملکرد بهتری دارد.

بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس در یادداشتی اعلام کرد در سناریوی پایه، انتظار می‌رود خرید طلا از سوی بانک‌های مرکزی دوباره شتاب بگیرد، در حالی که سرمایه‌گذاران خصوصی عمدتاً پس از آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو وارد بازار خواهند شد. بر اساس این برآورد، قیمت طلا می‌تواند تا پایان سال میلادی جاری به ۵۴۰۰ دلار در هر اونس برسد.

این بانک همچنین تأکید کرده است که با وجود احتمال نوسانات بالا، چشم‌انداز میان‌مدت قیمت طلا همچنان صعودی ارزیابی می‌شود.

در میان سایر فلزات گران‌بها، قیمت نقره با ۰.۱۹ درصد افزایش به ۷۷ دلار و ۷۹ سنت رسید، در حالی که پلاتین با کاهش ۰.۷۷ درصدی در سطح ۲۰۶۵ دلار و ۳۱ سنت معامله شد.