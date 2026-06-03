سرهنگ ایرج حسین‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک فرارسیدن عید الله الاکبر، عید سعید غدیر خم در خصوص تدابیر انتظامی و ترافیکی «میهمانی غدیر» شهرکرد، اظهار کرد: برابر برنامه‌ریزی انجام شده امسال نیز مهمانی غدیر شهرکرد در ضلع جنوبی بلوار آیت‌الله کاشانی حد فاصل میدان آیت‌الله دهکردی تا چهارراه فارابی برگزار می‌شود.

رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه تعداد قابل توجهی موکب در مسیر یاد شده برپا شده است، ادامه داد: حضور پرشور مردم همیشه در صحنه در این برنامه معنوی پیش‌بینی می‌شود لذا تمهیدات ویژه انتظامی و ترافیکی برای رفاه حال مردم اعمال شده است.

حسین‌پور زیان کرد: از کسبه و بازاریان خیابان کاشانی درخواست می‌شود که از پارک وسائط نقلیه خود در مسیر مهمانی غدیر خودداری و از محدوده طرح خارج کنند.

وی یادآور شد: مسیرهای جایگزین، خیابان آیت‌الله طالقانی، بلوار فارابی و خیابان فردوسی است. عصر امروز با توجه به حضور مردم، اعمال محدودیت مسیرهای مهمانی غدیر آغاز خواهد شد و ساعت دقیق آن نیز وابسته به شرایط این حضور است.

رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری در پایان از عموم شهروندان خواست با ماموران انتظامی نهایت همکاری را داشته باشند تا بتوانیم به یاری خدا مراسم را بدون حادثه برگزار کنیم.