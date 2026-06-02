به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه ۱۲ خرداد محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره تبعات تاخیر پرداخت مطالبات گندمکاران در برنامهای تلویزیونی، گفت: پیشبینی میشود امسال با توجه به نزولات جوی کشور تولید گندم وضعیت مطلوب داشته باشد و خودکفایی در این محصول استراتژیک برای چندین بار تکرار شود.
وی افزود: در پرداخت مطالبات گندمکاران مجلس شورای اسلامی مکاتباتی با رئیسجمهور داشت و با وجود توصیه نمایندگان خانه ملت، در پرداخت پول کشاورزان به موقع عمل نشد.
وی ادامه داد: تا امروز بیش از ۲.۲ میلیون تن گندم خریداری شده که مبلغ آن ۱۱۰ هزار میلیارد تومان (همت) میشود اما با گذشت ۵۵ روز از اولین تحویل، فقط ۱۶ همت پرداخت شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این که کشاورزی شغلی پرریسک است، اظهار کرد: یکی از محصولات کشاورزی که انتظار است دارای سود متعارف باشد کشت گندم است؛ اما وقتی نقدینگی نباشد کشاورز نمیتواند فعالیت خود را ادامه دهد. به عنوان مثال، ۱۰ روز تاخیر در کشت محصولات کشاورزی باعث میشود تا ۲۵ درصد عملکرد در سطح، کاهش پیدا کند.
عسگری با اشاره به مکاتبات کمیسیون کشاورزی مجلس با سازمان بازرسی کشور، اعلام کرد: وقتی ترک فعل میشود باید سازمان بازرسی و قوه قضاییه به موضوع ورود کنند. به طور قطع، اگر جنگ نشده بود باید با ۳ تا ۴ وزیر دولت چهاردهم خداحافظی میکردیم اما به دلیل شرایط جنگی، نگاه مجلس، نگاه همافزایی با دولت بود.
وی تاکید کرد: این مسئله به این معنی نیست که مسئولان از شرایط فعلی در ایفای نقش خود سوءاستفاده کنند.
پرداخت ۴۸ ساعته پول گندم، قانونی که تا امروز اجرایی نشده است
در ادامه این برنامه عطااله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران درباره تبعات تاخیر پرداخت مطالبات گندمکاران، گفت: امسال به برکت بارشهای خوب، عملکرد کشت در مزارع دیم بهبود پیدا کرده و برداشت در هر هکتار از ۹۰۰ کیلو گرم به ۱.۳ میلیون تن رسیده است.
وی افزود: پیشبینی میشود امسال ۱۴ میلیون تن گندم در کشور برداشت شود و ما را از واردات بینیاز کند. به این ترتیب در تامین آرد نانواییها و نیز صنف و صنعت مشکلی نخواهیم داشت زیرا با ۱۱.۵ میلیون تن گندم به راحتی میتوان بازار گندم و آرد کشور را مدیریت کرد.
این عضو شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات کشاورزی ادامه داد: بر اساس قانون مصوب این شورا باید پول گندمهای تحویلی به دولت ۴۸ ساعته واریز شود تا کشت بهاره و تابستانه و همچنین تامین نقدینگی زندگی جاری گندمکاران دچار ضرر و زیان نشود. اما متاسفانه تا کنون این قانون عملیاتی نشده است.
واریز ۲۰ هزار تومان به ازای هر کیلو گرم گندم
در ادامه این برنامه، حسن نوروزی، رئیس سازمان هدفمندی یارانهها با بیان این که اولین مرحله پرداخت مطالبات گندمکاران به بانک عامل حوزه کشاورزی انجام شده است، گفت: سال گذشته دولت تا پایان شهریور ۹۷ درصد مطالبات گندمکاران را پرداخت کرد که نشان از عملکرد مطلوب دولت است.
وی افزود: امیدواریم امسال نیز اینگونه شود و بتوانیم با پرداخت دومین بخش مطالبات تا فردا، عملکرد سال گذشته تکرار شود.
وی اظهار کرد: امروز پول تمام گندمکارانی که تا ۱۵ اردیبهشت ماه، گندم خود را به شرکت بازرگانی دولتی یا مباشران این شرکت تحویل دادهاند به ازای هر کیلو گرم ۲۰ هزار تومان علیالحساب واریز شد.
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