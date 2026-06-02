تحویل گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است

علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران درباره پرداخت مطالبات گندم‌های تحویلی به دولت به خبرنگار مهر، گفت: هنوز مبلغی برای گندم‌های تحویل شده به دولت پرداخت نشده است.

وی درباره مبلغ این مطالبات، عنوان کرد: تا روز گذشته این عدد ۱۱۰ هزار میلیارد تومان (همت) بود که طی صحبت‌هایی که سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه داشته، قرار است ۹۰ همت تامین منابع شود و پرداخت‌ها تا چند روز آینده انجام شود.

وی اظهار کرد: البته هنوز سازوکار این پرداخت مشخص نیست؛ اینکه قرار است مطالبات به طور کامل تسویه شود یا مثل سال‌های گذشته مبلغی موقت پرداخت و به طور چند مرحله پرداخت انجام شود.

این مسئول صنفی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: روش پرداخت مطالبات، سال گذشته مناسب بود زیرا کمتر از یک هفته ۵۰ درصد مطالبات پرداخت شد و باقی طی دو مرحله و در هر مرحله ۲۵ درصد پول به حساب گندم‌کاران واریز شد.

مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران با بیان این که سال قبل میانگین پرداخت مطالبات ۴۰ روزه بود، گفت: البته بر اساس قانون مصوب شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات کشاورزی، پول گندم‌های تحویلی باید ۲۴ ساعته پرداخت شود.

کاهش تحویل گندم به دولت

این مسئول صنفی در ادامه سخنان خود یادآور شد: میزان گندم تحویلی به دولت در بازه زمانی فروردین تا امروز نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر بوده، با وجود این که عملکرد امسال در کشت گندم نسبت به سال گذشته بهتر است.

مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران ادامه داد: این نشان می‌دهد تاخیر در پرداخت مطالبات با توجه به شرایط اقتصادی که کشاورزان دارند شاید این گندم‌ها را از چرخه تحویل به دولت خارج و در مسیرهای سوداگری، دامداری‌ها، مرغداری‌ها و... سوق داده باشد.

ایمانی در پایان گفت: البته امسال دولت به کارخانه‌های آردسازی مجوز داده تا خرید گندم حمایتی داشته باشند و آرد حاصل از این خرید را در کیسه‌های سبز رنگ و متفاوت از آرد یارانه‌دار به بازار عرضه کنند که استقبال زیادی تا کنون از این طرح نشده است.

نرخ خرید تضمینی گندم

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ در جلسه مهر ۱۴۰۴ شورای قیمت‌گذاری و سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی نرخ ۲۹.۵۰۰ تومان تعیین و ابلاغ شد. در ادامه با آزادسازی نرخ ارز در دی ۱۴۰۴ قرار شد این نرخ مورد بازنگری قرار گیرد.

بر این اساس، اعضای شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی تصمیم گرفتند به ازای هر کیلو گرم گندم تحویل شده به دولت، ۲۰ هزار تومان جایزه تحویل در نظر بگیرند. به این ترتیب، قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری به بیش از ۵۰ هزار تومان در هر کیلوگرم رسید.

جایزه تحویل ۲۰ هزار تومانی به اضافه مبلغ ۲۹.۵۰۰ تومان نرخ مصوبه مهر ۱۴۰۴ و نیز حق بیمه فراگیر گندمزارهای کشور که مبلغ ۶۲۵ تومان به ازای هر کیلوگرم سهم کشاورز مصوب شده است که از سوی دولت پرداخت می‌شود، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، به مبلغ ۵۰.۱۲۵ هزار تومان رسیده است.