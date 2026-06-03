به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، در پی تأمین اعتبار از سوی سازمان هدفمندسازی یارانهها و با هدف تسریع در پرداخت مطالبات و افزایش رضایتمندی گندمکاران، عملیات واریز وجوه گندم خریداریشده از روز گذشته آغاز شده و تاکنون ۱۰۹ هزار و ۳۰۳ میلیارد ریال به حساب ۲۳ هزار و ۲۱۴ گندمکار سراسر کشور واریز شده است.
بر اساس این گزارش، تا پایان روز دوازدهم خردادماه سال جاری، بالغ بر ۲ میلیون و ۲۹۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است و بانک عامل خرید تضمینی گندم، پرداخت مطالبات کشاورزان را در کوتاهترین زمان ممکن پس از تأمین منابع مالی در دستور کار قرار داده است.
این گزارش میافزاید، از ابتدای فصل برداشت تاکنون، ۳۴۱ مرکز خرید در سراسر کشور با بهرهگیری از سامانه جامع خرید تضمینی گندم بانک عامل، حدود ۳۳۰ هزار محموله گندم را به ارزش بیش از یک میلیون و ۱۲۶ هزار میلیارد ریال از کشاورزان تحویل گرفتهاند؛ اقدامی که نقش مهمی در پشتیبانی از تولید داخلی، تقویت امنیت غذایی و حمایت از کشاورزان ایفا میکند.
بانک عامل همچنین اعلام کرده است آمادگی کامل دارد به محض تأمین اعتبارات جدید، مراحل بعدی پرداخت مطالبات گندمکاران را بدون وقفه و حتی در روزهای تعطیل انجام دهد تا روند تسویه مطالبات این قشر مولد با حداکثر سرعت و دقت ادامه یابد.
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