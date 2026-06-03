سکوتی به قیمت تقویت پیاده نظام دشمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بسیج دانشجویی، چهار اتحادیه دانشجویی و شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور از وزارت علوم خواستار شفافسازی احکام انضباطی و پایان محافظهکاری در برابر ساختارشکنان شد.
در بخشی از این پیام آمده است:
سؤال ما از «وزیر علوم جمهوری اسلامی» این است که آیا اسلام و انقلاب اسلامی، خط قرمزشان نیست!؟ و اگر هست، چرا با دانشجویانی که به اسم اعتراض، به فحاشی، هتک حرمت و توهین به مبانی اسلام و انقلاب اسلامی دست زدند، برخورد قانونی و جدی صورت نگرفته است!؟
مگر وعده شما در همان ایام برخورد قاطع با این دست از افراد نبود!؟» متن نامه چهار اتحادیه دانشجویی و شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور به شرح زیر است :
جناب آقای دکتر سیمایی صراف
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری
سلامعلیکم
همانطور که مستحضرید متأسفانه مدتی قبل و در دیماه فضای برخی از دانشگاههای کشور متشنج گردید و اتفاقاتی توسط عدهای دانشجونما به وقوع پیوست که کمترین نسبتی با زیست علمی دانشگاه نداشت.
اتفاقاتی که مرجعیت علمی دانشگاه را مخدوش ساخت و آن را از مدار و مسیر ضابطه و قانون خارج کرد. رفتارهایی خشونتبار و توهینآمیز از جنس هتک حرمت و بیاحترامی به نمادها و ارزشهای ملی و باورهای مذهبی تا جایی که متأسفانه رهبر انقلاب نیز مورد توهین و تمسخر عدهای هنجارشکن و فریبخورده قرار گرفتند. عدهای با سوارشدن بر موج مطالبات معیشتی مردم و به حاشیه راندن آن که ناشی از تصمیمات غلط اقتصادی دولت در آن دوره بود، بلندگوهای جریان ضدایرانی و وطنفروشِ حامی جنگ در فضای دانشگاه شدند؛ در نهایت نیز پرچم کشور خود را آتش زدند و پرچم گروههای تروریستی را برافراشتند و از جانیان و بیصفتان جهانطلب کمک کردند!
بیشک این روند در سایه بیکفایتی و سوءمدیریت آشکار وزارت علوم و برخی رؤسای دانشگاهها رقم خورد. نتیجۀ این سوءمدیریتها، برهمکنش میان خیابان و دانشگاهها و گسترش این رفتار خشونتبار و وطنفروشانه در هردو میدان بود. میتوان این انفعال را در کنار تصمیمات غلط اقتصادی، یکی از مهمترین علل شکلگیری فجایع دیماه ۱۴۰۴ دانست. به قطع آن اقلیت پر سروصدا خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن بازی کرده و به عنوان پیاده نظام دشمن درکودتای دیماه عمل کردند و در کنار سایر عوامل، موجب به شهادت رسیدن بسیاری از جوانان این مرز و بوم شدند.
متأسفانه، این سوء تدبیر و رویکرد منفعلانه توسط جنابعالی و تیم مدیریتتان صرفاً ناظر بر دانشجویان نبوده؛ بلکه اساتید دانشگاه را هم در برمیگیرد. در بزنگاهی که نیاز بود اساتید دانشگاهها نسبت به اتفاقات محیط کارشان احساس وظیفه و مسئولیت کنند و برای آرامکردن شرایط اقدامی انجام دهند، برخی از آنها نهتنها در جایگاه تماشاچی حاضر شده بلکه بر آتش این اتفاقات دمیدند.
در همان زمان، ما دانشجویان نگرانی خود را نسبت به رهاشدگی فضای دانشگاه، سوءمدیریت و مماشات با هنجارشکنی توسط مسئولین مربوطه گوشزد کردیم و از شما بهعنوان مسئول اصلی حفاظت و پاسداری از جایگاه و شأن نهاد علمی در کشور، خواستار برخورد با متخلفان و ساماندادن به این وضعیت شدیم.
بااینهمه و اکنون پس از گذشت چندین ماه از آن اتفاقات تلخ، در شرایطی که کشور توسط استکبار جهانی، مجدد متحمل جنگی تلخ و وحشیانه شد و داغدار بهشهادترسیدن بسیاری از عزیزان خود و در رأس آنان، مقام معظم رهبری (اعلیاللهمقامه الشریف) قرار گرفت، اخبار ما از محیط دانشگاهها حاکی از عدم برخورد مناسب با دانشجویان خاطی و هنجارشکن توسط کمیتههای انضباطی دانشگاهها است.
بهراستی دیگر چه ارزشی باید هتک حرمت قرار میگرفت تا وزارت علوم و کمیتههای انضباطی دانشگاهها از خواب زمستانی خود بیدار میشدند!؟
سؤال ما از «وزیر علوم جمهوری اسلامی» این است که آیا اسلام و انقلاب اسلامی، خط قرمزشان نیست!؟ و اگر هست، چرا با دانشجویانی که به اسم اعتراض، به فحاشی، هتک حرمت و توهین به مبانی اسلام و انقلاب اسلامی دست زدند، برخورد قانونی و جدی صورت نگرفته است!؟
مگر وعده شما در همان ایام برخورد قاطع با این دست از افراد نبود!؟
جنابعالی و برخی رؤسای منصوب شده توسط شما در تمامی این مدت، منفعلانهترین رفتار را در قبال آشوبهای دانشگاهی از خود نشان دادید! جنبش دانشجویی معتقد است بخش اعظم این انفعال و ناکارآمدی در برخورد با متخلفان، متوجه شخص حضرتعالی است؛ زمانی که دوره مدیریت خود را با «عفو فلهای» دانشجویان متخلف سال ۱۴۰۱ آغاز و کمیتهٔ انضباطی و احکامش را به شیر بییالودم و اشکم تبدیل کردید!
اگرچه که آن اقلیت هنجارشکن و متخلف پس از وقایع اخیر، برای همیشه شرمسار تاریخ شدند و اگر ذرهای در وجودشان وجدان زنده باشد، باید از پیشگاه ملت ایران و خداوند عذرخواهی کنند؛ اما این امر بههیچعنوان باری از مسئولیت شما برای برخورد با این افراد نمیکاهد.
جنبش دانشجویی صراحتاً از شما مطالبه میکند که بهصورت شفاف و دقیق بیان کنید که تا امروز کمیتههای انضباطی دانشگاهها چه برخوردی با این افراد داشتهاند؟ چه احکامی برای آنها صادر شده!؟ اگر همچنان بنا بر تکرار محافظهکاری و انفعال توسط وزیر علوم وجود دارد، ما دیگر چنین وضعیتی را تحمل نخواهیم کرد و این بار مطالبه خود را بهصورت میدانی و در تجمعات علنی پیگیری خواهیم نمود؛ زیرا جنبش دانشجویی پس از اتفاقات گذشته هیچ بنایی بر مماشات با متخلفان و تکرار ساختارشکنیهای پیشین نخواهد داشت!
«والسلام علی من اتبع الهدی»
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