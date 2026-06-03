پاریس: اسرائیل باید به جنگ و اشغالگری غیرقانونی در خاک لبنان پایان دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، سباستین لکورنو نخست وزیر فرانسه امروز چهارشنبه از رژیم صهیونیستی خواست تا به «اشغال غیرقانونی» خاک لبنان پایان دهد و هشدار داد که راهبرد نظامی این رژیم، ثبات منطقه‌ای را تضعیف می‌کند.

نخست وزیر فرانسه در سخنرانی خود در مجلس ملی فرانسه گفت که آتش‌بس شکننده در لبنان باید رعایت شود و از عملیات نظامی مداوم رژیم اسرائیل انتقاد کرد.

وی گفت: دست کم می‌توان گفت که این آتش‌ بس یک آتش‌ بس شکننده است و حتی می‌توان آن را به نوعی یک آتش‌بس از طریق آتش دانست و این موضوع غیرقابل قبول است. با این حال واضح است که نه فقط باید آتش‌بس رعایت شود؛ بلکه (رژیم) اسرائیل باید به این جنگ و اشغالگری غیرقانونی خود در خاک لبنان پایان دهد.

لکورنو استدلال کرد که جنگ علیه لبنان را نمی‌توان از تلاش‌های گسترده‌تر برای پرداختن به تنش‌های مربوط به ایران جدا کرد و گفت که فرانسه بارها به متحدان خود در مورد به حاشیه راندن مسئله لبنان هشدار داده است.

وی گفت: چنانچه قرار باشد مساله لبنان به حاشیه رانده شود، هیچ راه‌حل جامعی برای جنگ ایران وجود نخواهد داشت.