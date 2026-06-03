به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث حبیبی پیش از ظهر چهارشنبه در جریان سفر به شهرستان سقز از شماری از پروژههای عمرانی، شهری و راهسازی بازدید کرد و روند اجرای طرحهای مختلف توسعهای این شهرستان را مورد بررسی قرار داد.
وی در آیین افتتاح طرح هادی روستای شمسه، توسعه زیرساختهای روستایی را یکی از اولویتهای مهم شهرستان سقز دانست و بر ضرورت تقویت منابع مالی و افزایش اعتبارات این حوزه تأکید کرد.
در این مراسم، نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی و فرماندار ویژه سقز نیز با اشاره به پایین بودن میزان برخورداری روستاهای منطقه از طرح هادی، خواستار افزایش سهم اعتبارات عمرانی روستایی شدند.
بر همین اساس مقرر شد از محل اعتبارات ماده ۴۲، تملک داراییها و اعتبارات در اختیار نماینده مجلس، مبلغ یک میلیارد تومان برای اجرای طرحهای عمرانی روستای شمسه اختصاص یابد.
بر اساس گزارش ارائهشده از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان، میانگین اجرای طرح هادی در سطح استان ۶۱ درصد است، در حالی که این شاخص در شهرستان سقز به ۴۰ درصد میرسد.
بازدید از طرحهای عمران شهری سقز نیز از دیگر برنامههای این سفر بود.
حبیبی در جریان بررسی روند آزادسازی و تکمیل بلوار ۴۵ متری شهرک دانشگاه، همکاری شهرداری، تعاونیها، مالکان و دستگاههای خدماترسان را لازمه پیشرفت این پروژه عنوان کرد.
وی همچنین مشارکت شهروندان در اجرای طرحهای مسیرگشایی و توسعه شهری را سرمایهای ارزشمند برای پیشبرد برنامههای عمرانی شهر دانست.
در بخش دیگری از این سفر، تأسیسات درآمدزای شهرداری سقز مورد بازدید قرار گرفت و راهکارهای جذب سرمایهگذار و اجرای پروژههای مشارکتی در دستور بررسی مسئولان قرار گرفت.
پروژه اصلاح، بهسازی و تثبیت واریانت محور سقز ـ مریوان نیز با حضور مسئولان استانی و شهرستانی ارزیابی شد؛ پروژهای که هماکنون در مرحله اجرا قرار دارد.
همچنین وضعیت راههای روستایی شهرستان سقز مورد بررسی قرار گرفت. طبق گزارش ارائهشده، ۱۰ کیلومتر از مسیرهای روستایی برای اجرای آسفالت آماده شده و عملیات اجرایی در محورهای میرآباد ـ شمسه، دره قبله ـ جعفرخان، گلزار علیا و اینچه توسط پیمانکاران در حال انجام است.
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