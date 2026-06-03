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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

طرح ملی سنجش سلامت روان در چهارمحال‌ و بختیاری اجرا می‌شود

طرح ملی سنجش سلامت روان در چهارمحال‌ و بختیاری اجرا می‌شود

شهرکرد- مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت: طرح ملی سنجش سلامت روان ناشی از بحران جنگ با عنوان «از حال خودت خبر داری»، از ابتدای خردادماه در استان آغاز شده است.

معصومه محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات طرح ملی سنجش سلامت روان ناشی از بحران جنگ با عنوان «از حال خودت خبر داری»، اظهار کرد: این طرح از ابتدای خردادماه در سراسر کشور و استان آغاز شده و تا پایان ماه ادامه دارد.

وی اجرای این طرح را کاملاً رایگان دانست و تصریح کرد: طرح «از حال خودت خبر داری» با هدف شناسایی مشکلات روان‌شناختی ناشی از جنگ و ارائه مداخلات به‌موقع انجام می‌شود.
مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری افزود: هدف اصلی این طرح، شناسایی سریع، طبقه‌بندی سطح خطر و هدایت افراد آسیب‌دیده به مداخلات مناسب است، این غربالگری برای تمام افراد بالای ۱۸ سال طراحی شده و پیامدهای روانی بحران اخیر را بررسی می‌کند.

محمدی با اشاره به سه مرحله اجرای این طرح ادامه داد: غربالگری اولیه که به‌صورت آنلاین می‌باشد و از طریق لینک غربالگری اجرا می‌شود و لینک آن در تمام شبکه‌های مجازی، ادارات و گروه‌های اطلاع‌رسانی استان منتشر شده است و افراد با ورود به این لینک، یک پرسشنامه کوتاه را تکمیل می‌کنند و نتیجه در سه سطح کمتر از انتظار، مرزی و نیازمند مداخله اعلام می‌شود.

وی اضافه کرد: مرحله دوم، ارزیابی تخصصی پس از بحران است و افرادی که نتیجه آن‌ها در سطح مرزی یا نیازمند مداخله باشد، وارد مرحله دوم می‌شوند و چک‌لیست‌های تخصصی‌تری برای ارزیابی شدت آسیب روانی دریافت می‌کنند.

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری با اشاره به مرحله سوم این طرح و ارجاع به خدمات تخصصی یادآور شد: در صورتی که فرد در سطح خطر بالا قرار گیرد، به روان‌پزشک یا مراکز تخصصی ارجاع می‌شود و برای افراد مرزی نیز بسته‌های آموزشی کوتاه‌مدت و مداخلات کاهش استرس در نظر گرفته شده است.

محمدی با تأکید بر اهمیت مشارکت عمومی در اجرای موفق طرح ملی سنجش سلامت روان ناشی از بحران جنگ اذعان داشت: تکمیل پرسشنامه تنها چند دقیقه زمان می‌برد و علاوه‌بر آگاهی فرد از وضعیت روانی خود، به ما کمک می‌کند تا برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای سلامت روان مردم استان داشته باشیم.

وی افزود: نتایج به‌صورت مستمر رصد می‌شود و در صورت نیاز، اطلاع‌رسانی و تبلیغات تکمیلی در طول ماه انجام خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری با اشاره به همکاری دستگاه‌های مختلف گفت: برای ارسال پیامک و اطلاع‌رسانی، با دستگاه‌هایی مانند کمیته امداد، هلال‌احمر، بنیاد شهید و سایر نهادهایی که جامعه هدف مشخص دارند هماهنگی شده، همچنین جلسات مشترکی برای افزایش مشارکت مردم برگزار شده است.

محمدی خاطرنشان کرد: امیدواریم با همراهی مردم، بتوانیم تصویری دقیق از وضعیت سلامت روان استان به دست آوریم و برنامه‌های حمایتی مؤثرتری را در آینده اجرا کنیم.

کد مطلب 6849071

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