معصومه محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات طرح ملی سنجش سلامت روان ناشی از بحران جنگ با عنوان «از حال خودت خبر داری»، اظهار کرد: این طرح از ابتدای خردادماه در سراسر کشور و استان آغاز شده و تا پایان ماه ادامه دارد.

وی اجرای این طرح را کاملاً رایگان دانست و تصریح کرد: طرح «از حال خودت خبر داری» با هدف شناسایی مشکلات روان‌شناختی ناشی از جنگ و ارائه مداخلات به‌موقع انجام می‌شود.

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری افزود: هدف اصلی این طرح، شناسایی سریع، طبقه‌بندی سطح خطر و هدایت افراد آسیب‌دیده به مداخلات مناسب است، این غربالگری برای تمام افراد بالای ۱۸ سال طراحی شده و پیامدهای روانی بحران اخیر را بررسی می‌کند.

محمدی با اشاره به سه مرحله اجرای این طرح ادامه داد: غربالگری اولیه که به‌صورت آنلاین می‌باشد و از طریق لینک غربالگری اجرا می‌شود و لینک آن در تمام شبکه‌های مجازی، ادارات و گروه‌های اطلاع‌رسانی استان منتشر شده است و افراد با ورود به این لینک، یک پرسشنامه کوتاه را تکمیل می‌کنند و نتیجه در سه سطح کمتر از انتظار، مرزی و نیازمند مداخله اعلام می‌شود.

وی اضافه کرد: مرحله دوم، ارزیابی تخصصی پس از بحران است و افرادی که نتیجه آن‌ها در سطح مرزی یا نیازمند مداخله باشد، وارد مرحله دوم می‌شوند و چک‌لیست‌های تخصصی‌تری برای ارزیابی شدت آسیب روانی دریافت می‌کنند.

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری با اشاره به مرحله سوم این طرح و ارجاع به خدمات تخصصی یادآور شد: در صورتی که فرد در سطح خطر بالا قرار گیرد، به روان‌پزشک یا مراکز تخصصی ارجاع می‌شود و برای افراد مرزی نیز بسته‌های آموزشی کوتاه‌مدت و مداخلات کاهش استرس در نظر گرفته شده است.

محمدی با تأکید بر اهمیت مشارکت عمومی در اجرای موفق طرح ملی سنجش سلامت روان ناشی از بحران جنگ اذعان داشت: تکمیل پرسشنامه تنها چند دقیقه زمان می‌برد و علاوه‌بر آگاهی فرد از وضعیت روانی خود، به ما کمک می‌کند تا برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای سلامت روان مردم استان داشته باشیم.

وی افزود: نتایج به‌صورت مستمر رصد می‌شود و در صورت نیاز، اطلاع‌رسانی و تبلیغات تکمیلی در طول ماه انجام خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری با اشاره به همکاری دستگاه‌های مختلف گفت: برای ارسال پیامک و اطلاع‌رسانی، با دستگاه‌هایی مانند کمیته امداد، هلال‌احمر، بنیاد شهید و سایر نهادهایی که جامعه هدف مشخص دارند هماهنگی شده، همچنین جلسات مشترکی برای افزایش مشارکت مردم برگزار شده است.

محمدی خاطرنشان کرد: امیدواریم با همراهی مردم، بتوانیم تصویری دقیق از وضعیت سلامت روان استان به دست آوریم و برنامه‌های حمایتی مؤثرتری را در آینده اجرا کنیم.