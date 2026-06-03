اصفهان وارد فاز جدید مدیریت انرژی شد

به گزارش خبرنگار مهر،بهرهبرداری از پروژه ۱۸ مگاوات تولید برق از طریق مولدهای اضطراری شهرداری اصفهان در شرایطی انجام شد که مدیران شهری این کلانشهر از برنامهریزی گسترده برای توسعه انرژیهای پاک، کاهش مصرف و افزایش تابآوری شبکه برق شهری سخن گفتند. این پروژه که ظهر چهارشنبه در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان رونمایی شد، بخشی از راهبرد مدیریت شهری برای عبور از چالش ناترازی انرژی و حرکت به سمت تولید پراکنده و انرژیهای تجدیدپذیر به شمار میرود.
در این آیین که با حضور شهردار اصفهان، مدیرعامل شرکت توزیع برق منطقهای اصفهان، نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان و جمعی از مدیران شهری برگزار شد، مسئولان با تشریح برنامههای انرژی در این کلانشهر تأکید کردند اصفهان در حال تبدیل شدن به یکی از پیشگامان مدیریت شهری در حوزه بهرهوری انرژی و توسعه انرژیهای خورشیدی در کشور است.
گام بلند اصفهان برای تولید برق شهری
علی قاسمزاده ،شهردار اصفهان در این مراسم با اشاره به برنامه راهبردی مدیریت شهری در حوزه انرژی اظهار کرد: شهرداری اصفهان برنامهریزی کرده است حداکثر تا سال ۱۴۱۰ و حتی زودتر، تمام نیاز برق مجموعه مدیریت شهری را از طریق انرژی خورشیدی تأمین کند.
وی با بیان اینکه این برنامه شامل ساختمانهای اداری، بوستانها، تأسیسات شهری و سایر بخشهای شهرداری میشود، افزود: امسال شهرداری اصفهان به نقطه تأمین حدود ۲۰ درصد از نیاز انرژی خود از طریق منابع پاک رسیده است و امیدواریم در سال آینده جشن دستیابی به ۴۰ درصد تأمین انرژی از منابع خورشیدی را برگزار کنیم.
قاسمزاده ادامه داد: هدفگذاری مدیریت شهری این است که پیش از سال ۱۴۱۰ بتواند صد درصد نیاز برق خود را از طریق انرژیهای پاک تأمین کند.
وی با اشاره به برنامه زمانبندی شده توسعه انرژی خورشیدی در این شهر تصریح کرد: طی سالهای اخیر گامهای متعددی برای توسعه انرژیهای سبز در شهرداری برداشته شده و این مسیر به صورت مرحلهای در حال اجرا است.
شهردار اصفهان تأکید کرد: در کنار توسعه تولید انرژی، مدیریت شهری اصفهان در حوزه کاهش مصرف نیز برنامههای جدی اجرا کرده است به گونهای که بسیاری از مناطق و سازمانهای شهرداری موفق به کاهش قابل توجه مصرف انرژی شدهاند.
وی اظهار کرد: رویکرد مدیریت شهری در حوزه انرژی تنها محدود به تأمین برق نیست بلکه موضوعات زیستمحیطی یکی از محورهای اصلی برنامههای شهرداری محسوب میشود.
به گفته قاسمزاده بیش از ۶۰ درصد از بودجه شهرداری اصفهان در سال جاری به پروژهها و برنامههای مرتبط با محیط زیست اختصاص یافته است.
اصلاح الگوی مصرف حلقه مفقوده مدیریت انرژی
سید امیر سامع ، نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در این مراسم با اشاره به بحران مصرف انرژی در کشور اظهار کرد: امروز مسئله انرژی به یکی از چالشهای جدی در جهان تبدیل شده و کشور ما نیز از این موضوع مستثنی نیست.
با بیان اینکه الگوی مصرف انرژی در کشور نیازمند اصلاح جدی است، گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در حوزه انرژی ناشی از مصرف بیش از حد است.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به استانداردهای جهانی در حوزه مصرف انرژی افزود: در بسیاری از کشورها استانداردهای مصرف انرژی با دقت بالا رعایت میشود اما در کشور ما هنوز فاصله زیادی با الگوی بهینه مصرف وجود دارد.
سامع ادامه داد: اصلاح الگوی مصرف باید از رفتارهای روزمره آغاز شود و این موضوع میتواند بدون نیاز به سرمایهگذاریهای سنگین، تأثیر قابل توجهی در کاهش مصرف انرژی داشته باشد.
وی با بیان اینکه تغییر رفتار مصرفی میتواند آثار اقتصادی قابل توجهی داشته باشد اظهار کرد: بر اساس برخی برآوردها اگر تنها رفتار مصرف انرژی در کشور اصلاح شود میتوان سالانه دهها میلیارد دلار به ظرفیت اقتصادی کشور افزود.
نایب رئیس شورای شهر اصفهان تأکید کرد: نهادهای دولتی و عمومی باید در این زمینه الگوی مصرف بهینه باشند تا شهروندان نیز به این مسیر تشویق شوند.
حرکت شهرداری اصفهان به سمت شهر خورشیدی
در ادامه مراسم مهدی بقایی ، معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اصفهان با ارائه گزارشی از برنامههای مدیریت شهری در حوزه انرژی گفت: شهرداری اصفهان از سال ۱۴۰۰ برنامه جامع توسعه انرژی خورشیدی را آغاز کرده است.
وی افزود: بر اساس این برنامه، مدیریت شهری اصفهان هدفگذاری کرده است تا سال ۱۴۱۰ به شهرداری خورشیدی تبدیل شود.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: بر اساس برنامه اولیه قرار بود حدود ۲۵ مگاوات صرفهجویی در مصرف انرژی از طریق بهینهسازی انجام شود و در کنار آن ۲۹ مگاوات انرژی خورشیدی برای تأمین برق مورد نیاز شهرداری تولید شود.
بقایی ادامه داد: با اقدامات انجام شده طی سالهای اخیر بخش قابل توجهی از این هدف محقق شده و شهرداری اصفهان اکنون به مرحله تأمین حدود ۲۰ درصد انرژی مورد نیاز خود از منابع خورشیدی رسیده است.
وی ابراز امیدواری کرد: با اجرای پروژههای در دست اقدام، تا پایان سال جاری یا اوایل سال آینده سهم انرژی خورشیدی در مصرف برق شهرداری به ۴۰ درصد برسد.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اصفهان همچنین از تشکیل دبیرخانه شهر خورشیدی در استان اصفهان خبر داد و گفت: هدف از ایجاد این دبیرخانه توسعه گسترده انرژیهای تجدیدپذیر در سطح شهر است.
به گفته وی تحقق این هدف نیازمند همکاری نهادهای مختلف از جمله بخش خصوصی، بانکها و دستگاههای اجرایی است.
بقایی همچنین به اجرای رزمایشهای مدیریت مصرف انرژی در شهرداری اشاره کرد و گفت: این برنامهها با هدف افزایش آمادگی سازمانها و مناطق شهرداری برای مدیریت مصرف و استفاده از برق اضطراری اجرا میشود.
وی افزود: در حال حاضر اغلب مناطق و سازمانهای شهرداری به ژنراتورهای برق اضطراری مجهز شدهاند و مجموع ظرفیت تولید برق اضطراری شهرداری به حدود ۱۸ مگاوات رسیده است.
بقایی تأکید کرد: این ظرفیت میتواند در شرایط اضطراری بخش قابل توجهی از خدمات شهری را بدون وابستگی به شبکه برق تأمین کند.
امضای تفاهمنامه همکاری در حوزه انرژی
در پایان این مراسم تفاهمنامه همکاری میان شهرداری اصفهان و شرکت توزیع برق اصفهان در حوزه توسعه انرژی و مدیریت مصرف به امضا رسید.
این تفاهمنامه با هدف توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، افزایش بهرهوری انرژی، اصلاح الگوی مصرف و تقویت همکاریهای فنی میان دو مجموعه منعقد شده است.
مسئولان حاضر در این مراسم تأکید کردند اجرای چنین طرحهایی میتواند الگویی برای سایر کلانشهرهای کشور در مسیر مدیریت پایدار انرژی باشد.
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