مهمونی کیلومتری غدیر؛ روایت همدلی در امتداد یک باور

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها- هر مناسبت مذهبی زبان و نمادهای خاص خود را دارد. محرم با سوگواری شناخته می‌شود، ماه رمضان با روزه‌داری و سفره‌های افطار و عید غدیر نیز در طول تاریخ با اطعام، بخشش و شادمانی جمعی همراه بوده است. از همین رو شاید بتوان گفت مهمانی کیلومتری غدیر پیش از آنکه یک ابتکار اجرایی باشد، تلاشی برای ترجمه یکی از مهم‌ترین پیام‌های غدیر به زبان زندگی امروز است.

شاید مهم‌ترین پرسش درباره این رویداد آن باشد که چرا غدیر در قالب یک مهمانی بازنمایی می‌شود؟ پاسخ را باید در خود پیام غدیر جست‌وجو کرد. واقعه غدیر تنها اعلام یک جانشینی سیاسی یا مذهبی نبود؛ بلکه ترسیم الگویی از جامعه اسلامی بر محور ولایت، همبستگی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی بود. جامعه‌ای که اعضای آن نسبت به یکدیگر احساس تعهد داشته باشند و پیوندهای انسانی در آن بر پایه محبت و خدمت شکل گیرد.

در همین چارچوب است که سنت اطعام در روز غدیر طی قرن‌ها در فرهنگ شیعی جایگاه ویژه‌ای یافته است. در روایات اسلامی، اطعام، شاد کردن دل مؤمنان و گسترش مودت در روز غدیر مورد تأکید قرار گرفته و همین سنت تاریخی امروز در قالب مهمانی کیلومتری جلوه‌ای تازه پیدا کرده است.

آنچه این مراسم را از بسیاری از جشن‌های عمومی متمایز می‌کند، نقش‌آفرینی مستقیم مردم در آن است. در این رویداد، مردم صرفاً تماشاگر یا مخاطب یک برنامه از پیش طراحی‌شده نیستند؛ بلکه خود برگزارکننده، میزبان و خالق اصلی آن به شمار می‌روند. از هیئات مذهبی و مساجد گرفته تا گروه‌های جهادی، اصناف، خیران و خانواده‌ها، هر کدام سهمی در برپایی این ضیافت عمومی دارند.

مهمانی کیلومتری غدیر جلوه‌ای از مشارکت اجتماعی مبتنی بر شعائر دینی است

حجت‌الاسلام مهدی فوقی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان نیز بر همین ویژگی تأکید دارد و مهمانی کیلومتری غدیر را جلوه‌ای از مشارکت اجتماعی مبتنی بر شعائر دینی می‌داند.

به گفته وی، بخش عمده ظرفیت‌های این رویداد توسط هیئات مذهبی، مجموعه‌های مردمی و فعالان فرهنگی تأمین می‌شود و همین مردمی بودن، رمز ماندگاری و اثرگذاری آن است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: از منظر جامعه‌شناختی نیز مهمانی کیلومتری غدیر را می‌توان نمونه‌ای از بازتولید سرمایه اجتماعی دانست. در روزگاری که بسیاری از روابط اجتماعی به سمت فردگرایی حرکت کرده‌اند، چنین رویدادهایی فرصتی برای تجربه دوباره «باهم بودن» فراهم می‌کنند. در این فضا، تفاوت‌های اقتصادی، اجتماعی و نسلی رنگ می‌بازد و افراد حول یک هویت مشترک گرد هم می‌آیند. شاید به همین دلیل است که هر سال بر گستره این جشن افزوده می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین فوقی تاکید کرد: آنچه مردم را به خیابان‌ها می‌کشاند صرفاً دریافت یک بسته پذیرایی یا حضور در یک برنامه فرهنگی نیست؛ بلکه احساس مشارکت در یک تجربه جمعی است؛ تجربه‌ای که افراد در آن خود را بخشی از یک حرکت بزرگ‌تر می‌بینند.

جشن‌های مردمی غدیر بستری برای تقویت امید و نشاط اجتماعی است

محمد ربانی، رئیس ستاد مردمی غدیر استان اصفهان نیز با اشاره به استقبال گسترده مردم از برنامه‌های غدیر معتقد است جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به نشاط، امید و معنویت نیاز دارد و جشن‌های مردمی غدیر می‌توانند بستری برای پاسخ به این نیاز اجتماعی فراهم کنند.

وی ادامه داد: امسال نیز همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم، اصفهان خود را برای برپایی یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات مردمی سال آماده می‌کند؛ رویدادی که بنا بر اعلام مسئولان با استقرار ده‌ها موکب مردمی و مشارکت گسترده هیئات، گروه‌های فرهنگی و خانواده‌ها همراه خواهد بود.

اما اهمیت مهمانی کیلومتری را نباید در تعداد موکب‌ها، طول مسیر یا آمار توزیع غذا جست‌وجو کرد. جوهره این رویداد در احیای مفهومی نهفته است که غدیر قرن‌ها پیش آن را به جامعه اسلامی آموخت؛ اینکه ولایت تنها یک باور ذهنی نیست، بلکه باید در رفتار اجتماعی، در خدمت به دیگران، در گره‌گشایی از مشکلات مردم و در ساختن جامعه‌ای مبتنی بر محبت و مسئولیت‌پذیری تجلی پیدا کند.

از این منظر، مهمانی کیلومتری غدیر تنها یک جشن خیابانی نیست؛ ترجمه اجتماعی یک پیام تاریخی است. پیامی که هر سال در امتداد خیابان‌های شهر روایت می‌شود و نشان می‌دهد غدیر همچنان زنده است؛ نه فقط در کتاب‌های تاریخ، بلکه در دست‌هایی که برای خدمت به یکدیگر گره می‌خورند و دل‌هایی که حول محور ولایت به هم نزدیک می‌شوند.