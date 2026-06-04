برگزاری موج ۹۶ اجتماع نحن منتقمون در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جریانسازی تجمعات مردمی و خودجوش، نود و ششمین موج از اجتماع بزرگ «نحن منتقمون» به عنوان ویژهبرنامه گرامیداشت عید سعید غدیر خم و همگام با مهمانی کیلومتری عید غدیر در کلانشهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.
این آیین معنوی و حماسی روز چهارشنبه ۱۴ خرداد ماه سال ۱۴۰۵ راس ساعت ۲۱ آغاز میشود؛ این در حالی است که فرآیند برپایی و شروع مهمانی کیلومتری عید غدیر در همان روز، از ساعت ۱۶ از مبدأ میدان انقلاب به سمت میدان کاشانی تدارک دیده شده است.
مسیر حرکت عزاداران و شیفتگان ولایت در موج ۹۶ این تجمع مردمی، از محدوده چهارراه شهید مدرس (اجاق) به سمت میدان آیتالله کاشانی (مصدق) تعیین شده است تا بار دیگر میثاق جامعه با ارزشهای علوی و استکبارستیزی به نمایش گذاشته شود.
طبق تمهیدات پیشبینی شده توسط ستاد برگزاری، در پایان این مراسم باشکوه مذهبی و حماسی، آیین قرعهکشی در میان حاضران انجام خواهد گرفت و به دو نفر از شرکتکنندگان، هدیه ویژه سفر زیارتی به کربلای معلی اهدا میگردد.
از عموم مردم شریف، انقلابی و محبان مخلص اهلبیت (ع) در کلانشهر کرمانشاه دعوت شده است تا با حضور همهجانبه و پرشور خود در این گردهمایی عظیم، بار دیگر هویت دینی و پایداری دیار خود را در مسیر آرمانهای ولایت جلوهگر سازند.
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