پورذهبی: صیانت از عمارت خسروآباد، صیانت از هویت تاریخی کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید از عمارت تاریخی خسروآباد سنندج و بررسی میزان خسارات وارد شده به این مجموعه، اظهار کرد: عمارت خسروآباد یکی از مهم‌ترین نمادهای تاریخی و فرهنگی کردستان است و باید با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود، روند مرمت و بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده آن با سرعت و دقت دنبال شود.

وی در جریان این بازدید از بخش‌های مختلف مجموعه تاریخی خسروآباد، در جریان آخرین وضعیت خسارات وارده، اقدامات اولیه انجام شده و برنامه‌های پیش‌بینی شده برای حفاظت و صیانت از این اثر ملی قرار گرفت.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان همچنین با مسئولان و کارشناسان این مجموعه دیدار و بر ضرورت حفظ آثار تاریخی به عنوان بخشی از سرمایه‌های فرهنگی کشور تأکید کرد.

عمارت خسروآباد به عنوان یکی از شاخص‌ترین بناهای تاریخی استان کردستان، از جایگاه ویژه‌ای در تاریخ، فرهنگ و معماری منطقه برخوردار است.

این مجموعه در دوران حکومت اردلان‌ها، به ویژه در زمان خسروخان اردلان، از مراکز مهم حکومتی کردستان بوده و بخش‌هایی همچون قصر سلطنتی، ورودی ستون‌دار و باغی وسیع را در خود جای داده است.

باغ تاریخی خسروآباد نیز با طراحی خاص، خیابان‌بندی منظم، خندق‌ها و گونه‌های متنوع گیاهی، از نمونه‌های ارزشمند باغ‌سازی ایرانی محسوب می‌شود که بخش‌هایی از آن همچنان حفظ شده است.

وجود کتیبه تاریخی این مجموعه با نام فتحعلی‌شاه قاجار، امان‌الله‌خان والی کردستان و تاریخ ۱۲۲۳ هجری قمری، بر اهمیت تاریخی این اثر افزوده است.

عمارت خسروآباد با شماره ۱۴۹۱ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و از سال ۱۳۷۳ عملیات مرمت آن آغاز شده است.

این بنای تاریخی امروز به عنوان یکی از نمادهای هویت فرهنگی و تاریخی مردم کردستان شناخته می‌شود و حفاظت از آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.