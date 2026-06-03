پویش «گیسوم سبز، زباله صفر» در تالش برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پردل امیرینژاد ظهر چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به اهمیت حفاظت از جاذبههای طبیعی و گردشگری شهرستان تالش اظهار کرد: پویش «گیسوم سبز، زباله صفر» با هدف ارتقای فرهنگ حفاظت از محیطزیست، پاکسازی طبیعت و افزایش آگاهی عمومی نسبت به ضرورت حفظ منابع طبیعی در منطقه Gisoum برگزار شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان تالش افزود: در این برنامه، اعضای سازمانهای مردمنهاد، فعالان محیطزیست، اهالی روستا و جمعی از دوستداران طبیعت با حضور در مسیر جنگلی گیسوم نسبت به پاکسازی محیط و جمعآوری پسماندهای رهاشده اقدام کردند.
وی با قدردانی از مشارکت فعال جامعه محلی تصریح کرد: سمنهای محیطزیستی و اهالی روستا نقش مؤثری در اجرای این پویش داشتند و همراهی ارزشمند آنان نشان داد که حفاظت از طبیعت زمانی موفق خواهد بود که با مشارکت مستقیم مردم و جوامع محلی همراه باشد.
امیرینژاد خاطرنشان کرد: گیسوم یکی از مهمترین مقاصد طبیعتگردی استان گیلان است و حفظ پاکیزگی این منطقه نهتنها در صیانت از محیطزیست مؤثر است، بلکه در ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و رضایتمندی گردشگران نیز نقش بسزایی دارد.
وی افزود: اجرای برنامههای فرهنگی و آموزشی با محوریت کاهش تولید زباله، مدیریت پسماند و ترویج رفتارهای مسئولانه در طبیعت از جمله اهداف این پویش بود که با استقبال شرکتکنندگان همراه شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان تالش در پایان با تقدیر از تمامی مشارکتکنندگان، بهویژه سمنهای فعال و اهالی روستای گیسوم، تأکید کرد: حفاظت از طبیعت یک مسئولیت همگانی است و تداوم چنین برنامههایی میتواند نقش مهمی در حفظ سرمایههای طبیعی منطقه برای نسلهای آینده و توسعه گردشگری پایدار ایفا کند.
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