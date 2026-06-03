به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، عید سعید غدیر خم، بزرگترین عید شیعیان، در کتابهای درسی دورههای ابتدایی، متوسطه اول و دوم به صورت گسترده و هدفمند بازتاب یافته است. از پایه دوم ابتدایی تا پایه دوازدهم، دانشآموزان با مفاهیم عمیق ولایت، امامت، جانشینی حضرت علی (ع) و اهمیت این رویداد تاریخی آشنا میشوند.
در دوره ابتدایی، پایه دوم در کتاب «آموزش قرآن» با پیام قرآنی غدیر آشنا میشود. در پایه چهارم، کتاب «مطالعات اجتماعی» با اشاره به تعطیلی رسمی عید سعید غدیر خم در تقویم کشور، این روز بزرگ را به دانشآموزان معرفی میکند. پایه پنجم، شاهد حضور باشکوه غدیر در دو کتاب است: کتاب «هدیههای آسمان» با عنوان «یک جهان جشن» به طور مفصل به موضوع عید غدیر خم و انتخاب حضرت علی (ع) به عنوان جانشین پیامبر اسلام (ص) میپردازد و کتاب «مطالعات اجتماعی» نیز با عنوان «جامعه اسلامی بعد از پیامبر (ص)»، جانشینی حضرت علی (ع) در غدیر خم را روایت میکند.
در دوره اول متوسطه، پایه هشتم، کتاب «پیامهای آسمان» با عنوان «روزی که اسلام کامل شد» به شرح وقایع روز غدیر خم میپردازد. کتاب «مطالعات اجتماعی» نیز با عناوین «مهمترین رویدادهای تاریخ اسلام» و «واقعه غدیر خم» و همچنین با اشاره به ماجرای سقیفه، تصویری کامل از جانشینی پیامبر اسلام (ص) ترسیم میکند.
در دوره دوم متوسطه، غدیر خم حضوری پررنگ و عمیق در کتب تخصصی دارد. کتاب «احکام» پایه دهم، فرازهایی از سخنرانی مهم پیامبر اکرم (ص) در غدیر خم را آورده و به نماز عید غدیر خم اشاره کرده است. کتابهای «تاریخ اسلام ۱» و «تاریخ اسلام ۲» رشته علوم و معارف اسلامی به تفصیل به اجتماع غدیر خم، انتصاب امام علی (ع) به جانشینی، حجه الوداع و خلافت امام علی (ع) پرداختهاند.
کتاب «دین و زندگی ۲» در رشتههای ادبیات و علوم انسانی و همچنین رشتههای علوم تجربی، ریاضی و فنی و حرفهای، با عناوینی چون «امامت تداوم رسالت»، «جان و جانشین پیامبر»، «پیشوایان اسوه» و «احیای ارزشهای راستین»، به تبیین جایگاه امامت و ولایت پس از رحلت پیامبر میپردازد.
کتاب «تاریخ ۲» رشته ادبیات و علوم انسانی نیز به رویدادهای مهم پس از بعثت، حجه الوداع، واقعه غدیر خم و حتی برگزاری جشنهای باشکوه عید غدیر خم در دوران آل بویه اشاره کرده است.
در کتاب «تاریخ ایران و جهان ۱» پایه دوم انسانی، ذیل عنوان «مسأله جانشینی»، واقعه غدیر بررسی و بیان شده است.
در کتاب «تاریخ اسلام ۱» پایه دوم رشته معارف اسلامی، درس ۷ به طور کامل به تحلیل واقعه غدیر و نتایج و پیامدهای آن اختصاص دارد.
این حضور گسترده و عمیق واقعه غدیر خم در کتابهای درسی از ابتدایی تا دوازدهم، نشاندهنده عزم و اراده نظام آموزشی کشور برای ترویج فرهنگ ولایت و امامت، آشنایی نسل جوان با معارف اهل بیت (ع) و حفظ و اشاعه گوهر غدیر به عنوان یکی از مهمترین اعیاد شیعیان است.
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