شمشیربازان اعزامی به قهرمانی آسیا مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر با ترکیب ۴ نفره در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت می کند. بر همین اساس، فدراسیون شمشیربازی اقدام به برگزاری رقابت های انتخابی برای تعیین نفرات اعزامی به این مسابقات کرد.

در غیاب علی پاکدامن که خارج از کشور حضور دارد، احمدرضا شهمیری، نیما آقایی، نیما زاهدی، طاها کارگرپور، پارسا پورسلمان، محمد فتوحی و حسام مرادی بازیکنان شرکت کننده در رقابت های انتخابی بودند.

رقابت میان این بازیکنان از روز گذشته (سه شنبه ۱۲ خرداد) آغاز شد و امروز به پایان رسید. در پایان این مسابقات، محمد فتوحی، نیما زاهدی، طاها کارگرپور و نیما آقایی در رده های اول تا چهارم قرار گرفتند و وارد ترکیب تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر شدند. همچنین با نظر اعضای کادر فنی، علی پاکدامن نفر اول شمشیربازان ایران در رنکینگ جهانی هم بدون حضور در انتخابی و به عنوان بازیکن انتصابی در ترکیب آسیایی تیم ملی قرار گرفت.

بدین ترتیب نیما آقایی که نفر چهارم در رقابت های انتخابی شد، از ترکیب تیم ملی خارج و در فهرست بازیکنان رزرو قرار گرفت. بر این اساس تیم ملی شمشیربازی با ترکیب علی پاکدامن (انتصابی) همراه با محمد فتوحی، نیما زاهدی و طاها کارگرپور (نفرات اول تا سوم انتخابی) در رقابت های قهرمانی آسیا شرکت می کند. در صورتیکه علی پاکدامن به هر دلیلی به ترکیب تیم می نرسد، نیما آقایی به عنوان بازیکن رزرو جایگزین خواهد شد.

مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا اواخر خرداد به میزبانی هند برگزار می شود.