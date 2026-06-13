اعزام ۱۱ شمشیرباز به مسابقات قهرمانی آسیا/ غیبت در یک اسلحه

به گزارش خبرنگار مهر، شمشیربازی ایران که سال گذشته به خاطر جنگ ۱۲ روزه، حضور در مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی اندونزی را از دست داد، در دوره جدید این رقابت ها نماینده خواهد داشت.

این مسابقات از ۲۹ خرداد به میزبانی هند آغاز می شود و طی آن شمشیربازان شرکت کننده در هر سه اسلحه سابر، اپه و فلوره مردان و زنان به مصاف حریفان شان می روند. ایران البته تنها ۱۱ نماینده در این دوره مسابقات خواهد داشت.

شمشیربازی ایران با ترکیب کامل و ۴ نفره در دو اسلحه سابر و اپه مردان عازم مسابقات قهرمانی آسیا می شود. در هر اسلحه سابر، اپه و فلوره زنان تنها یک نماینده خواهد داشت و در اسلحه فلوره مردان هم اعزامی ندارد.

ترکیب شمشیربازان اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا به این شرح است:

اسلحه سابر مردان

* علی پاکدامن، محمد فتوحی، نیما زاهدی، طاها کارگرپور

اسلحه اپه مردان

* بهنام بیک، محمد اسماعیلی، علی نمازی، امیرحسین موحشی

اسلحه سابر دختران

* نجمه سازنچیان

اسلحه فلوره دختران

* زهرا کارگر

اسلحه اپه دختران

* عطیه سادات دستخوش

محمد رهبری هدایت تیم ملی شمشیربازان اسلحه سابر را در رقابت های قهرمانی آسیا بر عهده دارد. هدایت شمشیربازان اسلحه اپه هم با «یوگنی بریوکوف» روسی است. شمشیربازان ایران در قالب سه گروه عازم محل برگزاری رقابت های قهرمانی اسیا در هند می شوند.

مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا تاثیر مستقیم روی رنکینگ شرکت کنندگان دارد.