سرمربی تیم ملی شمشیربازی برای علی پاکدامن شرط گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی پاکدامن که تجربه حضور در بازی های آسیایی ۲۰۱۴ اینچئون، ۲۰۱۸ جاکارتا و ۲۰۲۲ هانگژو را دارد، کاندیدای همراهی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر برای بازی های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا هم است.

نام این ملی پوش المپیکی شمشیربازی در فهرست اولیه (لانگ لیست) تیم ملی برای بازی های آسیایی قرار داده شده است با این حال اعزام او مشروط است. محمد رهبری مربی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر تاکید دارد که استفاده از پاکدامن درترکیب تیم اعزامی به ناگویا مشروط به حضور او در مسابقات قهرمانی آسیا است.

محسن وحدانی دبیر فدراسیون شمشیربازی در گفتگو با خبرنگار مهر این موضوع را تائید کرد و گفت: در این زمینه تصمیم با کادر فنی تیم ملی است همانطور که بنا به درخواست این کادر، او بدون انتخابی در ترکیب تیم اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا قرار گرفت.

مسابقات قهرمانی آسیا اواخر خرداد به میزبانی هند برگزار می شود. فدراسیون شمشیربازی ترکیب تیم اسلحه سابر برای این مسابقات را با برگزاری رقابت های انتخابی نهایی کرد. علی پاکدامن که در ایران حضور ندارد در این مسابقات شرکت نداشت با این حال او به صورت انتصابی در ترکیب ۴ نفره تیم اعزامی به هند قرار گرفت.

در رقابت های انتخابی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر، محمد فتوحی، نیما زاهدی، طاها کارگرپور و نیما آقایی در رده های اول تا چهارم قرار گرفتند اما آقایی به خاطر انتصاب پاکدامن، از ترکیب کنار گذاشته شد.

بدین ترتیب علی پاکدامن می تواند با سفر به هند و پیوستن به ترکیب تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر برای رقابت های قهرمانی آسیا هم شانس خود را برای اضافه کردن یک مدال به ۱۰ مدال انفرادی و تیمی اش از این مسابقات (یک طلای انفرادی، یک نقره انفرادی، ۲ برنز انفرادی، ۴ نقره تیمی، ۲ برنز تیمی) امتحان کند و هم مجوز حضور دوباره اش در بازی های آسیایی را بگیرند.

پاکدامن در بازی های آسیایی هانگژو به نتیجه ای نرسید اما در بازی های آسیایی اینچئون صاحب مدال نقره تیمی شد و در بازی های آسیایی جاکارتا هم به مدال نقره تیمی و برنز انفرادی دست یافت.